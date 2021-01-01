Луцькі патрульні «впаяли» водієві 340 гривень штрафу, бо той неправильно припаркувався

У Луцьку патрульні винеслу постанову на водія-порушника.Так, 23 березня, близько 22-ї години на проспекті Волі патрульні виявили порушення правил паркування авто Mercedes-Benz G 350.21-річний водій пояснив поліцейським, що залишив своє авто з порушення ПДР на декілька хвилин, щоб зайти в аптеку, не зважаючи на те, що за декілька метрів від порушення були вільні місця для паркування.На керманича патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки) КУпАП. Штраф – 340 гривень.Волинянам також нагадують, що за порушення правил зупинки та стоянки, водії отримують постанови вже за новими штрафами.ч. 1 ст. 122 КУпАП – порушення правил зупинки, стоянки тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень.ч. 3 ст. 122 КУпАП – порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху тягне за собою штраф у розмірі 680 гривень.