Луцькі патрульні «впаяли» водієві 340 гривень штрафу, бо той неправильно припаркувався
Сьогодні, 17:11
У Луцьку патрульні винеслу постанову на водія-порушника.
Так, 23 березня, близько 22-ї години на проспекті Волі патрульні виявили порушення правил паркування авто Mercedes-Benz G 350.
21-річний водій пояснив поліцейським, що залишив своє авто з порушення ПДР на декілька хвилин, щоб зайти в аптеку, не зважаючи на те, що за декілька метрів від порушення були вільні місця для паркування.
На керманича патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки) КУпАП. Штраф – 340 гривень.
Волинянам також нагадують, що за порушення правил зупинки та стоянки, водії отримують постанови вже за новими штрафами.
ч. 1 ст. 122 КУпАП – порушення правил зупинки, стоянки тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень.
ч. 3 ст. 122 КУпАП – порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху тягне за собою штраф у розмірі 680 гривень.
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Так, 23 березня, близько 22-ї години на проспекті Волі патрульні виявили порушення правил паркування авто Mercedes-Benz G 350.
21-річний водій пояснив поліцейським, що залишив своє авто з порушення ПДР на декілька хвилин, щоб зайти в аптеку, не зважаючи на те, що за декілька метрів від порушення були вільні місця для паркування.
На керманича патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки) КУпАП. Штраф – 340 гривень.
Волинянам також нагадують, що за порушення правил зупинки та стоянки, водії отримують постанови вже за новими штрафами.
ч. 1 ст. 122 КУпАП – порушення правил зупинки, стоянки тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень.
ч. 3 ст. 122 КУпАП – порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху тягне за собою штраф у розмірі 680 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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