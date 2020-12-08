До літа у США оприлюднять багато секретних матеріалів про НЛО





Досі не зрозуміло, що саме зафіксували американські військові та розвідувальні відомства — об’єкти інопланетного походження, невідомі раніше атмосферні явища або ж секретні розробки інших урядів. Уряд має дати пояснення загадок НЛО не пізніше 1 червня. Про це розповів колишній голова Національної розвідки Джон Реткліфф у інтерв’ю Fox News, - пише



За словами Реткліффа, на сьогоднішній день в США розсекретили лише невелику частину матеріалів стосовно НЛО, що не мають однозначного пояснення. Об’єкти не лише бачили військові пілоти — їх зафіксували відеокамери, супутники та безліч інших приладів. НЛО рухаються з високою швидкістю проти вітру та роблять інші непояснювані речі.



«Маневри, які складно повторити, оскільки у нас немає таких технологій. Або пересування на швидкості, що перевищує звуковий бар’єр, без звукового удару», — цитує слова колишнього розвідника Daily Mail.



За його словами, фіксація невпізнаних літаючих об’єктів відбувається по всьому світу. У грудні президент Дональд Трамп підписав закон, за яким силові та розвідувальні агентства отримали 180 днів на публікацію всіх відомих свідчень про НЛО — доповідь має з’явитися не пізніше 1 червня цього року.



Тепер її розсекретили і скоро можуть відзвітувати про перші результати. Ось все, що про неї відомо

Реткліфф сподівався випустити її ще до своєї відставки 20 січня, однак не встиг, оскільки розсекречення документів — справа, яка потребує часу. Доповідь Міністерства оборони та розвідки має також містити визначення рівня небезпеки, яку складають НЛО, та оцінку вірогідності того, що за їхньою появою можуть стояти конкуренти США на міжнародній арені.



«Інколи ми задаємося питанням, чи можуть наші суперники мати технології, що просунулись трохи більше, ніж ми вважали чи виявили», — прокоментував Реткліфф, зазначаючи, що уповноважені агентства інколи взагалі не можуть дати пояснення того, що потрапило на сенсори військового та розвідувального обладнання.



Торік Пентагон випустив серію відеозаписів, що фіксують НЛО. Сенатор Гаррі Рейд заявив, що вони — лише поверхня айсберга, і США має виконати серйозну наукову роботу щодо визначення цих об’єктів та ступеня загрози, який вони можуть становити.



«Американський народ заслуговує бути поінформованим», — написав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. США володіють матеріалами, що свідчать про здатність невпізнаних літаючих об’єктів робити маневри, на які не здатні нині відомі технології.Досі не зрозуміло, що саме зафіксували американські військові та розвідувальні відомства — об’єкти інопланетного походження, невідомі раніше атмосферні явища або ж секретні розробки інших урядів. Уряд має дати пояснення загадок НЛО не пізніше 1 червня. Про це розповів колишній голова Національної розвідки Джон Реткліфф у інтерв’ю Fox News, - пише Бабель За словами Реткліффа, на сьогоднішній день в США розсекретили лише невелику частину матеріалів стосовно НЛО, що не мають однозначного пояснення. Об’єкти не лише бачили військові пілоти — їх зафіксували відеокамери, супутники та безліч інших приладів. НЛО рухаються з високою швидкістю проти вітру та роблять інші непояснювані речі.«Маневри, які складно повторити, оскільки у нас немає таких технологій. Або пересування на швидкості, що перевищує звуковий бар’єр, без звукового удару», — цитує слова колишнього розвідника Daily Mail.За його словами, фіксація невпізнаних літаючих об’єктів відбувається по всьому світу. У грудні президент Дональд Трамп підписав закон, за яким силові та розвідувальні агентства отримали 180 днів на публікацію всіх відомих свідчень про НЛО — доповідь має з’явитися не пізніше 1 червня цього року.Тепер її розсекретили і скоро можуть відзвітувати про перші результати. Ось все, що про неї відомоРеткліфф сподівався випустити її ще до своєї відставки 20 січня, однак не встиг, оскільки розсекречення документів — справа, яка потребує часу. Доповідь Міністерства оборони та розвідки має також містити визначення рівня небезпеки, яку складають НЛО, та оцінку вірогідності того, що за їхньою появою можуть стояти конкуренти США на міжнародній арені.«Інколи ми задаємося питанням, чи можуть наші суперники мати технології, що просунулись трохи більше, ніж ми вважали чи виявили», — прокоментував Реткліфф, зазначаючи, що уповноважені агентства інколи взагалі не можуть дати пояснення того, що потрапило на сенсори військового та розвідувального обладнання.Торік Пентагон випустив серію відеозаписів, що фіксують НЛО. Сенатор Гаррі Рейд заявив, що вони — лише поверхня айсберга, і США має виконати серйозну наукову роботу щодо визначення цих об’єктів та ступеня загрози, який вони можуть становити.«Американський народ заслуговує бути поінформованим», — написав він.

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