Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 березня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.



У Луцьку завтра, 25 березня, очікується також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 25 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.У Луцьку завтра, 25 березня, очікується також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.

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