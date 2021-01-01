Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 березня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 25 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.
У Луцьку завтра, 25 березня, очікується також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 4-9° тепла.
У Луцьку завтра, 25 березня, очікується також мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 5-7° тепла.
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