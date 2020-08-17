Водій фури хотів «відмазатися» від волинських патрульних хабарем

Волинським патрульним водії-порушники пропонували неправомірну вигоду.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Сьогодні, 24 березня, волинським патрульним, які несуть службу на стаціонарному посту "Маневичі", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), водій, який порушив ПДР, пропонував неправомірну вигоду.Керманич MAN LE8 не виконав вимогу дорожнього знаку 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" і для того, аби уникнути відповідальності, керманич поклав грошові кошти на стіл на стаціонарному посту.Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак водій продовжував пропонувати неправомірну вигоду.Також учора, 23 березня, за порушення ПДР і уникнення відповідальності неправомірну вигоду пропонував ковельським патрульним водій Toyota Tercel. Він також не реагував на попередження інспекторів про кримінальну відповідальність.А 18 березня неправомірну вигоду пропонував водій DAF XF. За порушення ПДР керманича транспортного засобу зупинили патрульні, які несли службу на стаціонарному посту "Явір", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин). Керманич, аби уникнути відповідальності, надав патрульним разом із документами грошові кошти у сумі 200 гривень. Його також попереджали про відповідальність, однак кермувальник не відреагував.У всіх випадках на місце пригоди патрульні викликали слідчо-оперативну групу та складали адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.Наразі у всіх випадках слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.