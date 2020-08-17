вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій фури хотів «відмазатися» від волинських патрульних хабарем

Водій фури хотів «відмазатися» від волинських патрульних хабарем
Волинським патрульним водії-порушники пропонували неправомірну вигоду.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 24 березня, волинським патрульним, які несуть службу на стаціонарному посту "Маневичі", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин), водій, який порушив ПДР, пропонував неправомірну вигоду.

Керманич MAN LE8 не виконав вимогу дорожнього знаку 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" і для того, аби уникнути відповідальності, керманич поклав грошові кошти на стіл на стаціонарному посту.

Його неодноразово попереджали про кримінальну відповідальність, однак водій продовжував пропонувати неправомірну вигоду.

Також учора, 23 березня, за порушення ПДР і уникнення відповідальності неправомірну вигоду пропонував ковельським патрульним водій Toyota Tercel. Він також не реагував на попередження інспекторів про кримінальну відповідальність.

А 18 березня неправомірну вигоду пропонував водій DAF XF. За порушення ПДР керманича транспортного засобу зупинили патрульні, які несли службу на стаціонарному посту "Явір", що на автодорозі М-07 (Київ — Ковель — Ягодин). Керманич, аби уникнути відповідальності, надав патрульним разом із документами грошові кошти у сумі 200 гривень. Його також попереджали про відповідальність, однак кермувальник не відреагував.

У всіх випадках на місце пригоди патрульні викликали слідчо-оперативну групу та складали адмінматеріали, відповідно до вчинених правопорушень.

Наразі у всіх випадках слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабарі, Волинь, порушники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Торгував канабісом: волинянина судитимуть за збут наркотиків
Сьогодні, 19:25
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 25 березня
Сьогодні, 19:00
Водій фури хотів «відмазатися» від волинських патрульних хабарем
Сьогодні, 18:46
У квартирі лучанина поліцейські знайшли гвинтівку, пістолет-кулемет і набої
Сьогодні, 18:09
Начальник Служби автомобільних доріг на Волині тримає на банківських рахунках майже 1,5 мільйона гривень
Сьогодні, 17:40
Схожі новини
У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки У районі на Волині вилучили браконьєрські сітки
16 березень, 04:23
На Волині затримали росіянина та білоруса, які хотіли пройти в Україну в обхід пункту пропуску На Волині затримали росіянина та білоруса, які хотіли пройти в Україну в обхід пункту пропуску
14 березень, 18:10
П'яний водій хотів відкупитися від волинських поліцейських злотими П'яний водій хотів відкупитися від волинських поліцейських злотими
17 серпень, 2020, 11:30
Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО Волинський рибпатруль за один день викрив 7 браконьєрів. ФОТО
14 серпень, 2020, 15:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
Сьогодні, 12:18
 1
Які статки нажив директор луцьких цвинтарів
Сьогодні, 20:13
 0
Головний земельник Волині віддав у приватні руки ділянки з покладами піску біля Світязю
Сьогодні, 20:03
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 25 березня
Сьогодні, 20:00
 0
З ліхтарем та USB-зарядкою: у Луцьку з'явилося перше інформаційне табло на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8