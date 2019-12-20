Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної
Сьогодні, 07:31
Ковельчанин Олександр Бражнік став бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів.
Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2005-2006 р.н. відбувся в місті Кривий Ріг, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
В змаганнях взяв участь 371 спортсмен з 20 областей.
Ковельчанин Олександр Бражнік у складі збірної команди Волині у ваговій категорії 50 кг (тут за перше місце змагались 24 спортсмени) виборов бронзову нагороду, поступившись у півфіналі одеситу.
Ця єдина медаль вивела в загальному заліку Волинь на 12 місце. Олександр виконав норматив і здобув звання кандидата у майстри спорту та увійшов до національної збірної України.
Після відпочинку ковельчанина чекає навчально-тренувальний збір в селі Залізний Порт Херсонської області для підготовки до участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться у місті Батумі (Грузія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2005-2006 р.н. відбувся в місті Кривий Ріг, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.
В змаганнях взяв участь 371 спортсмен з 20 областей.
Ковельчанин Олександр Бражнік у складі збірної команди Волині у ваговій категорії 50 кг (тут за перше місце змагались 24 спортсмени) виборов бронзову нагороду, поступившись у півфіналі одеситу.
Ця єдина медаль вивела в загальному заліку Волинь на 12 місце. Олександр виконав норматив і здобув звання кандидата у майстри спорту та увійшов до національної збірної України.
Після відпочинку ковельчанина чекає навчально-тренувальний збір в селі Залізний Порт Херсонської області для підготовки до участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться у місті Батумі (Грузія).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної
Сьогодні, 07:31
Волинське підприємство отримало премію «Вибір Країни» 2020
Сьогодні, 06:29
Що дивилися українці на YouTube під час карантину
Сьогодні, 04:23
До літа у США оприлюднять багато секретних матеріалів про НЛО
Сьогодні, 03:18