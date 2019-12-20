вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної

Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної
Ковельчанин Олександр Бражнік став бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів.

Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2005-2006 р.н. відбувся в місті Кривий Ріг, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

В змаганнях взяв участь 371 спортсмен з 20 областей.

Ковельчанин Олександр Бражнік у складі збірної команди Волині у ваговій категорії 50 кг (тут за перше місце змагались 24 спортсмени) виборов бронзову нагороду, поступившись у півфіналі одеситу.

Ця єдина медаль вивела в загальному заліку Волинь на 12 місце. Олександр виконав норматив і здобув звання кандидата у майстри спорту та увійшов до національної збірної України.
Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної
Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної


Після відпочинку ковельчанина чекає навчально-тренувальний збір в селі Залізний Порт Херсонської області для підготовки до участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться у місті Батумі (Грузія).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: бокс, Волинь, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної
Сьогодні, 07:31
Волинське підприємство отримало премію «Вибір Країни» 2020
Сьогодні, 06:29
Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі
Сьогодні, 05:27
Що дивилися українці на YouTube під час карантину
Сьогодні, 04:23
До літа у США оприлюднять багато секретних матеріалів про НЛО
Сьогодні, 03:18
Схожі новини
Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо Волинська боксерка готується до літньої олімпіади в Токіо
20 грудень, 2019, 17:48
У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки
24 березень, 13:05
Помер колишній директор волинського коледжу Помер колишній директор волинського коледжу
24 березень, 12:25
Ковельчанки вибороли «срібло» на міжнародному турнірі з вільної боротьби Ковельчанки вибороли «срібло» на міжнародному турнірі з вільної боротьби
20 березень, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної
Сьогодні, 07:31
 0
Волинське підприємство отримало премію «Вибір Країни» 2020
Сьогодні, 06:29
 0
Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі
Сьогодні, 05:27
 0
Що дивилися українці на YouTube під час карантину
Сьогодні, 04:23
 0
Медіа
відео
1/8