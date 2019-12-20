Волинянин вибоксував бронзу чемпіонату України і став членом збірної

Олександр Бражнік став бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів.



Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2005-2006 р.н. відбувся в місті Кривий Ріг, - йдеться



В змаганнях взяв участь 371 спортсмен з 20 областей.



Ковельчанин Олександр Бражнік у складі збірної команди Волині у ваговій категорії 50 кг (тут за перше місце змагались 24 спортсмени) виборов бронзову нагороду, поступившись у півфіналі одеситу.



Ця єдина медаль вивела в загальному заліку Волинь на 12 місце. Олександр виконав норматив і здобув звання кандидата у майстри спорту та увійшов до національної збірної України.



Після відпочинку ковельчанина чекає навчально-тренувальний збір в селі Залізний Порт Херсонської області для підготовки до участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться у місті Батумі (Грузія).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанинстав бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів.Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2005-2006 р.н. відбувся в місті Кривий Ріг, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.В змаганнях взяв участь 371 спортсмен з 20 областей.Ковельчанин Олександр Бражнік у складі збірної команди Волині у ваговій категорії 50 кг (тут за перше місце змагались 24 спортсмени) виборов бронзову нагороду, поступившись у півфіналі одеситу.Ця єдина медаль вивела в загальному заліку Волинь на 12 місце. Олександр виконав норматив і здобув звання кандидата у майстри спорту та увійшов до національної збірної України.Після відпочинку ковельчанина чекає навчально-тренувальний збір в селі Залізний Порт Херсонської області для підготовки до участі у чемпіонаті Європи, який відбудеться у місті Батумі (Грузія).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію