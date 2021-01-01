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З ліхтарем та USB-зарядкою: у Луцьку з'явилося перше інформаційне табло на зупинці. ФОТО

З ліхтарем та USB-зарядкою: у Луцьку з'явилося перше інформаційне табло на зупинці. ФОТО
В обласному центрі Волині встановили перше інформаціне табло на зупинці громадського транспорту.

Інформаційне табло облаштували на проспекті Молоді. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Всього в місті встановлять 22 таких інформаційних табло, обладнаних вбудованим ліхтарем та USB зарядкою.

"Завершили облаштування ще трьох «розумних» зупинок - поруч з готелем «Україна», біля «Укртелекому» та на пр. Волі, 4. Встановлення інформаційних табло реалізовується за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина)", - йдеться у дописі міського голови.

З ліхтарем та USB-зарядкою: у Луцьку з'явилося перше інформаційне табло на зупинці. ФОТО
З ліхтарем та USB-зарядкою: у Луцьку з'явилося перше інформаційне табло на зупинці. ФОТО
З ліхтарем та USB-зарядкою: у Луцьку з'явилося перше інформаційне табло на зупинці. ФОТО

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Теги: Луцьк
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