З ліхтарем та USB-зарядкою: у Луцьку з'явилося перше інформаційне табло на зупинці. ФОТО

В обласному центрі Волині встановили перше інформаціне табло на зупинці громадського транспорту.Інформаційне табло облаштували на проспекті Молоді. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський головаВсього в місті встановлять 22 таких інформаційних табло, обладнаних вбудованим ліхтарем та USB зарядкою."Завершили облаштування ще трьох «розумних» зупинок - поруч з готелем «Україна», біля «Укртелекому» та на пр. Волі, 4. Встановлення інформаційних табло реалізовується за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина)", - йдеться у дописі міського голови.