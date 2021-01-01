З ліхтарем та USB-зарядкою: у Луцьку з'явилося перше інформаційне табло на зупинці. ФОТО
Сьогодні, 19:40
В обласному центрі Волині встановили перше інформаціне табло на зупинці громадського транспорту.
Інформаційне табло облаштували на проспекті Молоді. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Всього в місті встановлять 22 таких інформаційних табло, обладнаних вбудованим ліхтарем та USB зарядкою.
"Завершили облаштування ще трьох «розумних» зупинок - поруч з готелем «Україна», біля «Укртелекому» та на пр. Волі, 4. Встановлення інформаційних табло реалізовується за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина)", - йдеться у дописі міського голови.
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Інформаційне табло облаштували на проспекті Молоді. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Всього в місті встановлять 22 таких інформаційних табло, обладнаних вбудованим ліхтарем та USB зарядкою.
"Завершили облаштування ще трьох «розумних» зупинок - поруч з готелем «Україна», біля «Укртелекому» та на пр. Волі, 4. Встановлення інформаційних табло реалізовується за грантові кошти в межах реалізації міжнародного проекту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька» у співпраці з краєм Ліппе (Німеччина)", - йдеться у дописі міського голови.
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