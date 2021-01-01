вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Що дивилися українці на YouTube під час карантину

Що дивилися українці на YouTube під час карантину
Українські користувачі з початку карантину почали більше дивитися на YouTube освітніх відео, а також відео про туризм та риболовство.

Як повідомляється у блозі Google, в середньому український користувач щоденно переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube, - інформує Суспільне.

"В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Так, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, за інформацією Google, зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті. Зокрема відео про походи та рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80%.

Також під час пандемії на 50% зріс час перегляду відео присвячені рибництву.

У Google додали, що загалом у світі за цей період щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

"Час перегляду прямих трансляцій на YouTube в світі зріс в 10 разів за 3 роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в 4 рази довше, ніж звичайні відео", – зазначили в компанії.

Окрім цього впродовж останнього року кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників і більше зросла на 35%, а каналів з 1 мільйоном підписників і більше на 45%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ютуб, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі
Сьогодні, 05:27
Що дивилися українці на YouTube під час карантину
Сьогодні, 04:23
До літа у США оприлюднять багато секретних матеріалів про НЛО
Сьогодні, 03:18
Українські полярники вирушили зимувати на станцію «Академік Вернадський»
Сьогодні, 02:44
Юридичну клініку волинського вишу прийняли до Асоціації юридичних клінік України
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою» Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»
23 березень, 12:02
Рішення про скасування громадського транспорту в «червоних» зонах прийматиме місцева влада Рішення про скасування громадського транспорту в «червоних» зонах прийматиме місцева влада
22 березень, 15:10
Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну Уряд обіцяє нові виплати підприємцям, які не працюють під час локдауну
22 березень, 13:30
МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь МОЗ оновило карантинний розподіл: у якій зоні перебуває Волинь
22 березень, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Екскапітан «Волині» подякував новому тренеру і розповів про адаптацію в Польщі
Сьогодні, 05:27
 0
Що дивилися українці на YouTube під час карантину
Сьогодні, 04:23
 0
До літа у США оприлюднять багато секретних матеріалів про НЛО
Сьогодні, 03:18
 0
Українські полярники вирушили зимувати на станцію «Академік Вернадський»
Сьогодні, 02:44
 0
Медіа
відео
1/8