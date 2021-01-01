Що дивилися українці на YouTube під час карантину





Як повідомляється у блозі Google, в середньому український користувач щоденно переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube, - інформує



"В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Так, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього", – йдеться у повідомленні.



Окрім цього, за інформацією Google, зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті. Зокрема відео про походи та рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80%.



Також під час пандемії на 50% зріс час перегляду відео присвячені рибництву.



У Google додали, що загалом у світі за цей період щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.



"Час перегляду прямих трансляцій на YouTube в світі зріс в 10 разів за 3 роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в 4 рази довше, ніж звичайні відео", – зазначили в компанії.



Окрім цього впродовж останнього року кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників і більше зросла на 35%, а каналів з 1 мільйоном підписників і більше на 45%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські користувачі з початку карантину почали більше дивитися на YouTube освітніх відео, а також відео про туризм та риболовство.Як повідомляється у блозі Google, в середньому український користувач щоденно переглядає понад 55 хвилин контенту на YouTube, - інформує Суспільне "В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Так, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього", – йдеться у повідомленні.Окрім цього, за інформацією Google, зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті. Зокрема відео про походи та рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80%.Також під час пандемії на 50% зріс час перегляду відео присвячені рибництву.У Google додали, що загалом у світі за цей період щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%."Час перегляду прямих трансляцій на YouTube в світі зріс в 10 разів за 3 роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в 4 рази довше, ніж звичайні відео", – зазначили в компанії.Окрім цього впродовж останнього року кількість українських каналів зі 100 тисячами підписників і більше зросла на 35%, а каналів з 1 мільйоном підписників і більше на 45%.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію