Головний земельник Волині віддав у приватні руки ділянки з покладами піску біля Світязю





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Зокрема, 23 березня 2021 року керівник Головного управління Держгеокадастру у Волинській області Володимир Боярчук підписав три накази про передачу у приватну власність 6 гектарів земель з покладами будівельного піску. Йдеться про ділянки з кадастровими номерами 0725785600:04:002:0371, 0725785600:04:002:0242 та 0725785600:04:002:0372 на території Світязької сільради Шацької територіальної громади.



Таким чином корисні копалини перейшли у приватні руки трьох осіб, по 2 га на кожного. Щасливими власниками земельних ділянок стали троє родичів: Грабук Анатолій Іванович, Сакура Віктор Васильович та Грибук Андрій Анатолійович.



Зауважимо, раніше до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області письмово зверталась Шацька районна державна адміністрація із клопотанням про недопущення передачі у приватну власність земельних ділянок, на яких наявні промислові поклади будівельного піску. Адже на території району розробляються великі інвестиційні проекти з метою розвитку інфраструктури для облаштування курортно-рекреаційних об’єктів. Проте таке клопотання було проігнороване начальником земельного відомства Володимиром Боярчуком.



Нагадаємо, ще в грудні 2020 року Володимир Боярчук відзвітував про успішне виконання доручення міністра АПК Романа Лещенка та Постанови Кабінету Міністрів України №1113 щодо передачі усіх земель, якими розпоряджається Держгеокадастр, в комунальну власність територіальних громад.



До слова, раніше повідомлялося, що керівник Головного управління Держгеокадастру у Волинській області підписав накази про передачу 10 гектарів землі (5 ділянок по 2 га) ймовірно підставним особам. Серед отримувачів ділянок були і згадані вище особи. На цих 10 гектарах також були виявлені поклади піску.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри численні прохання Шацької громади не віддавати в приватну власність особливо цінні землі, керівник Головного управління Держгеокадастру у Волинській області підписав наказ про передачу 6 гектарів таких земель.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Зокрема, 23 березня 2021 року керівник Головного управління Держгеокадастру у Волинській області Володимир Боярчук підписав три накази про передачу у приватну власність 6 гектарів земель з покладами будівельного піску. Йдеться про ділянки з кадастровими номерами 0725785600:04:002:0371, 0725785600:04:002:0242 та 0725785600:04:002:0372 на території Світязької сільради Шацької територіальної громади.Таким чином корисні копалини перейшли у приватні руки трьох осіб, по 2 га на кожного. Щасливими власниками земельних ділянок стали троє родичів:Зауважимо, раніше до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області письмово зверталась Шацька районна державна адміністрація із клопотанням про недопущення передачі у приватну власність земельних ділянок, на яких наявні промислові поклади будівельного піску. Адже на території району розробляються великі інвестиційні проекти з метою розвитку інфраструктури для облаштування курортно-рекреаційних об’єктів. Проте таке клопотання було проігнороване начальником земельного відомства Володимиром Боярчуком.Нагадаємо, ще в грудні 2020 року Володимир Боярчук відзвітував про успішне виконання доручення міністра АПК Романа Лещенка та Постанови Кабінету Міністрів України №1113 щодо передачі усіх земель, якими розпоряджається Держгеокадастр, в комунальну власність територіальних громад.До слова, раніше повідомлялося, що керівник Головного управління Держгеокадастру у Волинській області підписав накази про передачу 10 гектарів землі (5 ділянок по 2 га) ймовірно підставним особам. Серед отримувачів ділянок були і згадані вище особи. На цих 10 гектарах також були виявлені поклади піску.

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