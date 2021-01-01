Скульптури Голованя, які вандали викинули в Стир, підняли з дна річки. ВІДЕО
Сьогодні, 22:32
Водолази дістали з річки Стир дві з трьох робіт луцького скульптора Миколи Голованя, які невідомі кинули у воду.
Дві роботи нині сохнуть, ще одну, пошкоджену поки залишили у воді, - повідомляє Суспільне.
78-річний скульптор Микола Головань каже: хто поскидав його роботи в річку – не бачив. Про знищені скульптури дізнався вже зранку.
Роботи луцького скульптора, які вандали кинули у річку, дістали з водиСуспільне Волинь
"Внутрішньо це не приємно. Це були фрагменти робіт пластики, скульптури, які могли десь вмонтуватися у якусь стіну і щоб воно мало естетику", - розповідає скульптор.
Скульптури з каменю – важкі, говорить водолаз Сергій Хмара, який діставав роботи майстра з річки. "Потрібно було одягатися в спорядження і працювати", - каже він.
Роботи луцького скульптора, які вандали кинули у річку, дістали з водиФото Володимира Павліка
До "Будинку з химерами" - діючої майстерні скульптора Голованя - завжди йдуть туристи. Сюди можна вільно зайти, пофотографувати, поспілкуватися з майстром. Скульптор каже, після того, як роботи просохнуть, спробує їх відновити.
Микола Головань заяви до поліції не писав, - розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич. Інформацію про вандалізм правоохоронці побачили у соцмережах. Відомості внесли в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень. Нині триває перевірка, поліцейські встановлюють причетних осіб.
Нагадаємо, влітку з нагоди 935 річниця Луцька у Центральному парку культури та відпочинку Лесі Українки презентували 30 скульптур з нічною підсвіткою. Митець Микола Головань особисто курував усі роботи на алеї.
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Дві роботи нині сохнуть, ще одну, пошкоджену поки залишили у воді, - повідомляє Суспільне.
78-річний скульптор Микола Головань каже: хто поскидав його роботи в річку – не бачив. Про знищені скульптури дізнався вже зранку.
Роботи луцького скульптора, які вандали кинули у річку, дістали з водиСуспільне Волинь
"Внутрішньо це не приємно. Це були фрагменти робіт пластики, скульптури, які могли десь вмонтуватися у якусь стіну і щоб воно мало естетику", - розповідає скульптор.
Скульптури з каменю – важкі, говорить водолаз Сергій Хмара, який діставав роботи майстра з річки. "Потрібно було одягатися в спорядження і працювати", - каже він.
Роботи луцького скульптора, які вандали кинули у річку, дістали з водиФото Володимира Павліка
До "Будинку з химерами" - діючої майстерні скульптора Голованя - завжди йдуть туристи. Сюди можна вільно зайти, пофотографувати, поспілкуватися з майстром. Скульптор каже, після того, як роботи просохнуть, спробує їх відновити.
Микола Головань заяви до поліції не писав, - розповіла інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції Волині Марина Балдич. Інформацію про вандалізм правоохоронці побачили у соцмережах. Відомості внесли в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень. Нині триває перевірка, поліцейські встановлюють причетних осіб.
Нагадаємо, влітку з нагоди 935 річниця Луцька у Центральному парку культури та відпочинку Лесі Українки презентували 30 скульптур з нічною підсвіткою. Митець Микола Головань особисто курував усі роботи на алеї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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