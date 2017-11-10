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В Україні побудують 10 митних пунктів, а ще 25 переоснастять

В Україні побудують 10 митних пунктів, а ще 25 переоснастять
Кабінет Міністрів прийняв розпорядження про реконструкцію, модернізацію та технічне переоснащення 25-ти діючих і будівництво 10-ти пунктів пропуску, у тому числі, на західному кордоні.

План заходів розроблений Мінфіном і Держмитслужбою відповідно до досягнутих міжнародних домовленостей та сучасних викликів у частині підвищення технічного оснащення митниці з метою забезпечення економічної безпеки держави, - йдеться на сайті Мінфіну.

«Головна мета Мінфіну залишається незмінною – це сучасна та прозора митниця. Прийняте сьогодні урядове рішення дозволить Україні отримати ще 35 пунктів пропуску із новітнім технічним обладнанням, яке мінімізує людський фактор при перевірці, а значить – і корупційні ризики. 25 з них буде модернізовано і 10 побудовано: 5 застарілих, ще з радянських часів та які продовжують функціонувати за тимчасовою схемою, а також 5 – абсолютно нових.

Першочерговою потребою у розбудові пунктів пропуску – це їх технічне переоснащення для автоматизації процесів митного контролю і оформлення, що, відповідно, пришвидшить проходження необхідних митних процедур, сприятиме розвитку зовнішньоекономічної діяльності та наповненню держбюджету», – зазначає заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

Прогнозний обсяг необхідного фінансування на облаштування пріоритетних пунктів пропуску становить 9,8 млрд грн, включно з 4,5 млрд грн на заходи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту; 5,3 млрд грн – на встановлення систем відеоконтролю, зважування та сканування.

Реалізація проекту здійснюватиметься, у тому числі, за рахунок польського кредиту, наданого у рамках Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

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Теги: митниця, будівництво
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