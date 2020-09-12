Волинське підприємство отримало премію «Вибір Країни» 2020





Про це йдеться на сайті



Премія "Вибір країни" має на меті сприяння подальшому розвитку лідерів ринку. Організатори премії дослідили роботу 20 рейтингових агентств, 9 методик дослідження ринку, опитали фокус-групу зі 100 компаній, які ставали лідерами ринку. Премію отримують підприємства та компанії, які лідирують на ринку.



Ось що пишуть про волинське підприємство на сайті конкурсу:



Помірно – континентальний клімат забезпечує сприятливі умови як для галузі рослинництва так і для вирощування великої рогатої худоби.



Земельні масиви господарства розміщені на територіях, прилеглих до міжнародної траси М – 19 «Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест)». Це забезпечує зручне логістичне сполучення та перевезення продукції товариства вантажним транспортом як в межах Волинської області, України так і по території Республіки Білорусь. Наближене розташування до стратегічно важливих залізнодорожних вузлів збільшує експортний потенціал продукції товариства до країн Євросоюзу.



На орендованих землях, з застосуванням сучасних технологій землеробства, товариство вирощує кукурудзу, ріпак, сою, жито, овес, одно- та багаторічні трави та інші культури з внесенням під посів органічних добрив.



Отримання органічних добрив (компосту) господарством забезпечується за рахунок розвитку галузі тваринництва.



Протягом першого року господарської діяльності СТОВ «Ратнівський аграрій» створено власне стадо, яке складає понад 1 тисячу голів племінної великої рогатої худоби п’яти м’ясних порід: лімузинська, шароле, абердин-ангуська, поліська м’ясна, волинська м’ясна.



Відгодівля худоби здійснюється шляхом безприв’язного утримання з використанням власновирощених екологічно чистих кормів без застосування в раціон стимуляторів росту та інших неорганічних елементів.



Спеціалістами товариства проводиться цілеспрямована селекційно-племінна робота по покращенню якості стада, створенню нових генетичних ліній.



Умови пандемії дали можливість віднайти внутрішні резерви нашого колективу, прийняття нестандартних, та проте ефективних рішень, дало можливість оптимізувати виробництво та працювати динамічніше, як результат протягом 2019/2020 років нам вдалось розширити ринки збуту та сформувати довірливі відносини з партнерами.



СТОВ «Ратнівський аграрій» неодноразово отримував нагороди та визнання на різних рівнях від локальних до національного. Проте номінація «Вибір країни» – це стимул працювати та бути кращим, ніж вчора.



Номінація «Вибір країни» – це усвідомлення кожного працівника, від ТОП-менеджменту до простого робітника, що його вклад є неоціненним у розвитку підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. СТОВ «Ратнівський аграрій», яке займається вирощенням зернових, бобових культур і насінням олійних культур, а також вирощенням та розведенням великої рогатої худоби м`ясних порід, отримало премію «Вибір Країни» 2020.Про це йдеться на сайті «Вибір країни». Премія "Вибір країни" має на меті сприяння подальшому розвитку лідерів ринку. Організатори премії дослідили роботу 20 рейтингових агентств, 9 методик дослідження ринку, опитали фокус-групу зі 100 компаній, які ставали лідерами ринку. Премію отримують підприємства та компанії, які лідирують на ринку.Помірно – континентальний клімат забезпечує сприятливі умови як для галузі рослинництва так і для вирощування великої рогатої худоби.Земельні масиви господарства розміщені на територіях, прилеглих до міжнародної траси М – 19 «Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест)». Це забезпечує зручне логістичне сполучення та перевезення продукції товариства вантажним транспортом як в межах Волинської області, України так і по території Республіки Білорусь. Наближене розташування до стратегічно важливих залізнодорожних вузлів збільшує експортний потенціал продукції товариства до країн Євросоюзу.На орендованих землях, з застосуванням сучасних технологій землеробства, товариство вирощує кукурудзу, ріпак, сою, жито, овес, одно- та багаторічні трави та інші культури з внесенням під посів органічних добрив.Отримання органічних добрив (компосту) господарством забезпечується за рахунок розвитку галузі тваринництва.Протягом першого року господарської діяльності СТОВ «Ратнівський аграрій» створено власне стадо, яке складає понад 1 тисячу голів племінної великої рогатої худоби п’яти м’ясних порід: лімузинська, шароле, абердин-ангуська, поліська м’ясна, волинська м’ясна.Відгодівля худоби здійснюється шляхом безприв’язного утримання з використанням власновирощених екологічно чистих кормів без застосування в раціон стимуляторів росту та інших неорганічних елементів.Спеціалістами товариства проводиться цілеспрямована селекційно-племінна робота по покращенню якості стада, створенню нових генетичних ліній.Умови пандемії дали можливість віднайти внутрішні резерви нашого колективу, прийняття нестандартних, та проте ефективних рішень, дало можливість оптимізувати виробництво та працювати динамічніше, як результат протягом 2019/2020 років нам вдалось розширити ринки збуту та сформувати довірливі відносини з партнерами.СТОВ «Ратнівський аграрій» неодноразово отримував нагороди та визнання на різних рівнях від локальних до національного. Проте номінація «Вибір країни» – це стимул працювати та бути кращим, ніж вчора.Номінація «Вибір країни» – це усвідомлення кожного працівника, від ТОП-менеджменту до простого робітника, що його вклад є неоціненним у розвитку підприємства.

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