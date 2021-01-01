Як працює стаціонарний пункт вакцинації у селі під Луцьком. ВІДЕО





Стаціонарний пункт щеплення у селі запрацював 22 березня. За три дні роботи у пункті щепили 30 людей. Загалом у пункт доставили 200 доз вакцини "Covishield" виробництва Oxford/AstraZeneca, – розповіла



Перед тим, як відкрити пункт вакцинації, в медзакладі встановили холодильник та обладнали його термометрами. Температура для зберігання препарату має бути від +2 до +8 градусів, – каже медсестра.



На вакцинацію у Підгайцівському центрі первинної медичної допомоги сімейні лікарі формують списки охочих. Записалося 300 людей, зазначила сімейна лікарка. Нині вакцинують старших осіб, медпрацівників, громадських діячів і представників влади.



У стаціонарному пункті вакцинації Суспільне познайомилося із місцевою жителькою Надією Морозовою. Жінка каже: щойно на Волині з'явилася вакцина, вирішила, що буде щеплюватися.



Перед щепленням їй виміряли температуру і тиск. Лише після огляду лікарка дозволяє зробити щеплення. Жінці ввели вакцину, після чого майже пів години пацієнтка перебуває у медзакладі під наглядом лікарів.



Загалом на Волині від COVID-19 вакцинували 3 639 осіб, розповів заступник начальника відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Кацаман.







Нагадаємо, станом на 22 березня в області запрацювало 23 стаціонарні пункти щеплення в окремих кабінетах на базі центрів первинної медичної допомоги. Всього на Волині передбачено 66 стаціонарних пунктів щеплення, які діятимуть впродовж усієї кампанії вакцинації від COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині працює 23 стаціонарні пункти вакцинації від коронавірусної інфекції. Один із них – у Підгайцівському центрі первинної медичної допомоги.Стаціонарний пункт щеплення у селі запрацював 22 березня. За три дні роботи у пункті щепили 30 людей. Загалом у пункт доставили 200 доз вакцини "Covishield" виробництва Oxford/AstraZeneca, – розповіла Суспільному медична сестра Катерина Годунок.Перед тим, як відкрити пункт вакцинації, в медзакладі встановили холодильник та обладнали його термометрами. Температура для зберігання препарату має бути від +2 до +8 градусів, – каже медсестра.На вакцинацію у Підгайцівському центрі первинної медичної допомоги сімейні лікарі формують списки охочих. Записалося 300 людей, зазначила сімейна лікарка. Нині вакцинують старших осіб, медпрацівників, громадських діячів і представників влади.У стаціонарному пункті вакцинації Суспільне познайомилося із місцевою жителькою Надією Морозовою. Жінка каже: щойно на Волині з'явилася вакцина, вирішила, що буде щеплюватися.Перед щепленням їй виміряли температуру і тиск. Лише після огляду лікарка дозволяє зробити щеплення. Жінці ввели вакцину, після чого майже пів години пацієнтка перебуває у медзакладі під наглядом лікарів.Загалом на Волині від COVID-19 вакцинували 3 639 осіб, розповів заступник начальника відділу управління охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Кацаман.Нагадаємо, станом на 22 березня в області запрацювало 23 стаціонарні пункти щеплення в окремих кабінетах на базі центрів первинної медичної допомоги. Всього на Волині передбачено 66 стаціонарних пунктів щеплення, які діятимуть впродовж усієї кампанії вакцинації від COVID-19.

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