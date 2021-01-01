У місті на Волині маршрутка зіткнулася з легковиком, пасажира забрала «швидка». ФОТО





Одного з пасажирів автобуса довелося госпіталізувати. Про це йдеться у спільноті Нововолинськ інфо у фейсбуці.



Аварія сталася на вулиці Сірка.



Очевидці розповіли, що постраждав пасажир автобуса, який сидів на передньому сидіні. Пасажиру надали першу допомогу, його забрала «швидка».





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