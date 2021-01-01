У місті на Волині маршрутка зіткнулася з легковиком, пасажира забрала «швидка». ФОТО
Сьогодні, 22:56
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та легкового автомобіля.
Одного з пасажирів автобуса довелося госпіталізувати. Про це йдеться у спільноті Нововолинськ інфо у фейсбуці.
Аварія сталася на вулиці Сірка.
Очевидці розповіли, що постраждав пасажир автобуса, який сидів на передньому сидіні. Пасажиру надали першу допомогу, його забрала «швидка».
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Одного з пасажирів автобуса довелося госпіталізувати. Про це йдеться у спільноті Нововолинськ інфо у фейсбуці.
Аварія сталася на вулиці Сірка.
Очевидці розповіли, що постраждав пасажир автобуса, який сидів на передньому сидіні. Пасажиру надали першу допомогу, його забрала «швидка».
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