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У місті на Волині маршрутка зіткнулася з легковиком, пасажира забрала «швидка». ФОТО

У місті на Волині маршрутка зіткнулася з легковиком, пасажира забрала «швидка». ФОТО
У Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутки та легкового автомобіля.

Одного з пасажирів автобуса довелося госпіталізувати. Про це йдеться у спільноті Нововолинськ інфо у фейсбуці.

Аварія сталася на вулиці Сірка.

Очевидці розповіли, що постраждав пасажир автобуса, який сидів на передньому сидіні. Пасажиру надали першу допомогу, його забрала «швидка».

У місті на Волині маршрутка зіткнулася з легковиком, пасажира забрала «швидка». ФОТО
У місті на Волині маршрутка зіткнулася з легковиком, пасажира забрала «швидка». ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ
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