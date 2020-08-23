Українські полярники вирушили зимувати на станцію «Академік Вернадський»





Учасники експедиції проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців, - пише



Команда знову є наймолодшою серед усіх попередніх експедицій, але очолив її один з найдосвідченіших українських полярників, передає УНН із посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру.



“Торік ми відправляли в Антарктику наймолодшу експедицію за всі роки – середній вік учасників був 37. Цього року, в 26-й УАЕ, середній вік ще менший – майже 36, а наймолодшому учаснику в квітні виповнюється 25 – тобто він ровесник передачі нашої станції Україні від Великої Британії. Тож ми продовжуємо відкривати антарктичну науку для молоді, даючи їй більше шансів самореалізуватися й долучитися до проведення світових досліджень, залишаючись українськими вченими”, – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.



Водночас керівником УАЕ буде рекордсмен за кількістю зимівок на “Вернадському” – вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев'ята річна експедиція (до цього максимальна кількість зимівель в УАЕ не перевищувала 8). Богдан також буде найстаршим членом команди й зустріне на станції 49-й день народження.



Загалом у 26-й експедиції буде 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. З них 11 чоловіків та 1 жінка – біологиня Оксана Савенко, яке вже вдруге їде на зимівлю (це також рекорд, раніше жодна жінка двічі не зимувала).



У 26-й УАЕ найбільше представників Харківщини – 3, Києва та Чернігівщини – по 2. Також по 1 учаснику з Вінницької, Запорізької, Полтавської, Київської та Львівської областей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 березня, на станцію “Академік Вернадський” вирушила 26-та річна Українська антарктична експедиція (УАЕ).Учасники експедиції проведуть на крижаному континенті близько 13 місяців, - пише УНН Команда знову є наймолодшою серед усіх попередніх експедицій, але очолив її один з найдосвідченіших українських полярників, передає УНН із посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру.“Торік ми відправляли в Антарктику наймолодшу експедицію за всі роки – середній вік учасників був 37. Цього року, в 26-й УАЕ, середній вік ще менший – майже 36, а наймолодшому учаснику в квітні виповнюється 25 – тобто він ровесник передачі нашої станції Україні від Великої Британії. Тож ми продовжуємо відкривати антарктичну науку для молоді, даючи їй більше шансів самореалізуватися й долучитися до проведення світових досліджень, залишаючись українськими вченими”, – зазначив директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.Водночас керівником УАЕ буде рекордсмен за кількістю зимівок на “Вернадському” – вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього це буде вже дев'ята річна експедиція (до цього максимальна кількість зимівель в УАЕ не перевищувала 8). Богдан також буде найстаршим членом команди й зустріне на станції 49-й день народження.Загалом у 26-й експедиції буде 12 учасників: 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний механік та сисадмін. З них 11 чоловіків та 1 жінка – біологиня Оксана Савенко, яке вже вдруге їде на зимівлю (це також рекорд, раніше жодна жінка двічі не зимувала).У 26-й УАЕ найбільше представників Харківщини – 3, Києва та Чернігівщини – по 2. Також по 1 учаснику з Вінницької, Запорізької, Полтавської, Київської та Львівської областей.

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