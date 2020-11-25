Збірна України зіграла внічию із Францією





Це 4-й нічийний результат в історії їх протистояння, - повідомляє



В ході матчу збірна України програвала після голу Антуана Грізмана на 19 хвилині, проте на 57 хвилині рахунок став 1:1 після автоголу Кімпембе.



За статистикою історії протистоянь двох збірних, на рахунку України 1 перемога, 4 нічиїх і 6 поразок. Різниця забитих і пропущених - 7:22.

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В ході матчу збірна України програвала після голу Антуана Грізмана на 19 хвилині, проте на 57 хвилині рахунок став 1:1 після автоголу Кімпембе.За статистикою історії протистоянь двох збірних, на рахунку України 1 перемога, 4 нічиїх і 6 поразок. Різниця забитих і пропущених - 7:22.

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