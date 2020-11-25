вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Збірна України зіграла внічию із Францією

Збірна України зіграла внічию із Францією
Збірні України та Франції звели внічию перший матч відбору ЧС-2022 - 1: 1.

Це 4-й нічийний результат в історії їх протистояння, - повідомляє Трибуна.


В ході матчу збірна України програвала після голу Антуана Грізмана на 19 хвилині, проте на 57 хвилині рахунок став 1:1 після автоголу Кімпембе.

За статистикою історії протистоянь двох збірних, на рахунку України 1 перемога, 4 нічиїх і 6 поразок. Різниця забитих і пропущених - 7:22.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, футбол, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Збірна України зіграла внічию із Францією
24 березень, 23:58
Дві вулиці Луцька готують до ремонту. ФОТО
24 березень, 23:35
У місті на Волині маршрутка зіткнулася з легковиком, пасажира забрала «швидка». ФОТО
24 березень, 22:56
Скульптури Голованя, які вандали викинули в Стир, підняли з дна річки. ВІДЕО
24 березень, 22:32
Схожі новини
Команда, яку тренує лучанин, сенсаційно вибила «Шахтар» з Кубку України Команда, яку тренує лучанин, сенсаційно вибила «Шахтар» з Кубку України
03 березень, 21:47
Повідомили, коли вирішиться доля матчу Швейцарія-Україна Повідомили, коли вирішиться доля матчу Швейцарія-Україна
25 листопад, 2020, 06:31
Бригада арбітрів-українок судитиме матч Ліги Націй Бригада арбітрів-українок судитиме матч Ліги Націй
12 листопад, 2020, 04:21
Ексгравець збірної України став тренером московського «Динамо» Ексгравець збірної України став тренером московського «Динамо»
16 жовтень, 2020, 03:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
25 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Збірна України зіграла внічию із Францією
24 березень, 23:58
 0
Дві вулиці Луцька готують до ремонту. ФОТО
24 березень, 23:35
 0
У місті на Волині маршрутка зіткнулася з легковиком, пасажира забрала «швидка». ФОТО
24 березень, 22:56
 0
Медіа
відео
1/8