Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку станом на 25 березня





Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.00.



Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.17.

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