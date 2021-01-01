Долар піднімається в ціні: курс валют у Луцьку станом на 25 березня
Сьогодні, 09:11
Курс долара у Луцьку станом на 25 березня 2021 року такий: купівля – 27.72, а продаж – 27.85.
Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.17.
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Євро при купівлі становить – 32.80, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.17.
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