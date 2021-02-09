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У волинському садку дітей годували фальсифікованим маслом

У волинському садку дітей годували фальсифікованим маслом
У садку «Журавлик» Горохівської громади діти вживали фальсифіковане масло.

Про результати лабораторних досліджень Волинської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби повідомили на сайті установи.

Відповідно до результатів досліджень Волинської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, у зразку масла солодковершкового селянського 72,8% жиру, виробництва ТОВ «Гранд-Молпродукт», Полтавська область, смт Чутове, вулиця Чапаєва, 9А, з датою виготовлення 09.02.2021, відібраного під час інспектування на харчоблоці дошкільного навчального закладу «Журавлик» Горохівської територіальної громади, виявили вміст немолочного жиру, що не дозволено згідно чинного ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови».

Зазначають, що це масло солодковершкове не відповідає законодавству щодо надання інформації про харчові продукти і підлягає вилученню з обігу.

Використання такого масла у харчових цілях, реалізація зберігання для цілей реалізації, пропонування до реалізації, розповсюдження на платній чи безоплатній основі заборонено відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

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Теги: Волинь, Горохівська громада, дитячий садок, фальсифіковане масло
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