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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу

Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 349 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Волинська ОДА.

Із цієї кількості у містах і районах області виявили:

м. Луцьк – 121,
Луцький район – 46,
Горохівський район – 17,
Ківерцівський район – 50,
Рожищенський район – 11,
м. Нововолинськ – 22,
Володимир-Волинський район – 18,
Іваничівський район – 9,
Локачинський район – 7,
Ковельський район – 32,
Ратнівський район – 1,
Любешівський район – 10,
Маневицький район – 5.

Усього станом на 25 березня в області зареєстрували 45 054 випадки.

Одужало – 39 935 осіб (за останню добу – 127).

Летальні випадки – 735 (за останню добу - 3: м. Нововолинськ – 1, Горохівський район - 1, Ківерцівський район – 2).

Методом ПЛР всього обстежили 180 738 осіб, за минулу добу - 1028 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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