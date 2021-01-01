Повідомили про ситуацію з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це повідомляє Волинська ОДА.



Із цієї кількості у містах і районах області виявили:



м. Луцьк – 121,

Луцький район – 46,

Горохівський район – 17,

Ківерцівський район – 50,

Рожищенський район – 11,

м. Нововолинськ – 22,

Володимир-Волинський район – 18,

Іваничівський район – 9,

Локачинський район – 7,

Ковельський район – 32,

Ратнівський район – 1,

Любешівський район – 10,

Маневицький район – 5.



Усього станом на 25 березня в області зареєстрували 45 054 випадки.



Одужало – 39 935 осіб (за останню добу – 127).



Летальні випадки – 735 (за останню добу - 3: м. Нововолинськ – 1, Горохівський район - 1, Ківерцівський район – 2).



Методом ПЛР всього обстежили 180 738 осіб, за минулу добу - 1028 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 349 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.Із цієї кількості у містах і районах області виявили:м. Луцьк – 121,Луцький район – 46,Горохівський район – 17,Ківерцівський район – 50,Рожищенський район – 11,м. Нововолинськ – 22,Володимир-Волинський район – 18,Іваничівський район – 9,Локачинський район – 7,Ковельський район – 32,Ратнівський район – 1,Любешівський район – 10,Маневицький район – 5.Усього станом на 25 березня в області зареєстрували 45 054 випадки.Одужало – 39 935 осіб (за останню добу – 127).Летальні випадки – 735 (за останню добу - 3: м. Нововолинськ – 1, Горохівський район - 1, Ківерцівський район – 2).Методом ПЛР всього обстежили 180 738 осіб, за минулу добу - 1028 осіб.

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