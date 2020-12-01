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У Липинах зіткнулись BMW і Skoda: одного постраждалого госпіталізували. ФОТО

У Липинах зіткнулись BMW і Skoda: одного постраждалого госпіталізували. ФОТО
У Липинах дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, зіткнулися BMW та Skoda Octavia.

Зі слів свідків, водій BMW, рухаючись селом Липини, не вибрав безпечної відстані та зіткнувся із автомобілем Skoda Octavia. Внаслідок автопригоди водій BMW отримав тілесні ушкодження.

На місці події працювала бригада швидкої допомоги та поліція.

Як зазначили в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», на місці аварії працювали медики "швидкої", які надавали допомогу 23-річному постраждалому.

Хлопець отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, у нього діагностували забійну рану чола, закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. Хлопця госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.


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Теги: Липини, аварія
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