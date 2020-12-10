У Луцьку мешканці деяких будинків зилишились без опалення
Сьогодні, 09:49
У Луцьку у зв'язку з витоком на внутрішньобудинковій мережі житлового будинку на проспекті Президента Грушевського, 8 тимчасово припинили постачання теплової енергії.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Повідомляють, що наразі роботи з ліквідації витоку виконує балансоутримувач, після чого подадуть тепло.
Також зазначають, що через витік на зовнішній тепловій мережі котельні на вулиці 8-го Березня, 3 постачання теплової енергії для потреб опалення тимчасово припинили до житлових будинків на проспекті Перемоги, 7, 11, 13.
"Роботи з пошуку та ліквідації місця витоку розпочнуться сьогодні. Відновлення послугу - після завершення робіт", - 1деться у повідомлені.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
Повідомляють, що наразі роботи з ліквідації витоку виконує балансоутримувач, після чого подадуть тепло.
Також зазначають, що через витік на зовнішній тепловій мережі котельні на вулиці 8-го Березня, 3 постачання теплової енергії для потреб опалення тимчасово припинили до житлових будинків на проспекті Перемоги, 7, 11, 13.
"Роботи з пошуку та ліквідації місця витоку розпочнуться сьогодні. Відновлення послугу - після завершення робіт", - 1деться у повідомлені.
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