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У Луцьку мешканці деяких будинків зилишились без опалення

У Луцьку мешканці деяких будинків зилишились без опалення
У Луцьку у зв'язку з витоком на внутрішньобудинковій мережі житлового будинку на проспекті Президента Грушевського, 8 тимчасово припинили постачання теплової енергії.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Повідомляють, що наразі роботи з ліквідації витоку виконує балансоутримувач, після чого подадуть тепло.

Також зазначають, що через витік на зовнішній тепловій мережі котельні на вулиці 8-го Березня, 3 постачання теплової енергії для потреб опалення тимчасово припинили до житлових будинків на проспекті Перемоги, 7, 11, 13.

"Роботи з пошуку та ліквідації місця витоку розпочнуться сьогодні. Відновлення послугу - після завершення робіт", - 1деться у повідомлені.


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Теги: опалення, Луцьк, тепло
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