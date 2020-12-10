У Луцьку мешканці деяких будинків зилишились без опалення

У Луцьку у зв'язку з витоком на внутрішньобудинковій мережі житлового будинку на проспекті Президента Грушевського, 8 тимчасово припинили постачання теплової енергії.Про це інформує ДКП "Луцьктепло".Повідомляють, що наразі роботи з ліквідації витоку виконує балансоутримувач, після чого подадуть тепло.Також зазначають, що через витік на зовнішній тепловій мережі котельні на вулиці 8-го Березня, 3 постачання теплової енергії для потреб опалення тимчасово припинили до житлових будинків на проспекті Перемоги, 7, 11, 13."Роботи з пошуку та ліквідації місця витоку розпочнуться сьогодні. Відновлення послугу - після завершення робіт", - 1деться у повідомлені.