Відтепер квитки на матчі «Волині» можна купити тільки онлайн
Сьогодні, 10:21
Квитки на наступний матч ФК «Волинь» проти тернопільської «Ниви» можна буде придбати тільки онлайн.
Про це інформує пресслужба ФК «Волинь».
Повідомляють, що тільки онлайн перепустки на матч реалізовуватимуться й на наступних матчах команди – це важлива вимога медичного протоколу для проведення футбольних поєдинків з глядачами на трибунах.
Також наголошують, що квитків у касах стадіону не буде.
"Шановні уболівальники! Знаємо, що багато із вас звикли ходити на футбол як завжди і купувати квитки у касах стадіону! Однак цей крок як вимушений наразі, так і потрібний для будь-якого клубу, аби усучаснюватися та йти в ногу з епохою електронних продажів та послуг в більшості сфер нашого життя", - йдеться у повідомлені.
Тож глядачів чекають на трибунах у п’ятницю, 26 березня, о 17:00.
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Про це інформує пресслужба ФК «Волинь».
Повідомляють, що тільки онлайн перепустки на матч реалізовуватимуться й на наступних матчах команди – це важлива вимога медичного протоколу для проведення футбольних поєдинків з глядачами на трибунах.
Також наголошують, що квитків у касах стадіону не буде.
"Шановні уболівальники! Знаємо, що багато із вас звикли ходити на футбол як завжди і купувати квитки у касах стадіону! Однак цей крок як вимушений наразі, так і потрібний для будь-якого клубу, аби усучаснюватися та йти в ногу з епохою електронних продажів та послуг в більшості сфер нашого життя", - йдеться у повідомлені.
Тож глядачів чекають на трибунах у п’ятницю, 26 березня, о 17:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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