Відтепер квитки на матчі «Волині» можна купити тільки онлайн

Квитки на наступний матч ФК «Волинь» проти тернопільської «Ниви» можна буде придбати тільки онлайн.Про це інформує пресслужба ФК «Волинь».Повідомляють, що тільки онлайн перепустки на матч реалізовуватимуться й на наступних матчах команди – це важлива вимога медичного протоколу для проведення футбольних поєдинків з глядачами на трибунах.Також наголошують, що квитків у касах стадіону не буде."Шановні уболівальники! Знаємо, що багато із вас звикли ходити на футбол як завжди і купувати квитки у касах стадіону! Однак цей крок як вимушений наразі, так і потрібний для будь-якого клубу, аби усучаснюватися та йти в ногу з епохою електронних продажів та послуг в більшості сфер нашого життя", - йдеться у повідомлені.Тож глядачів чекають на трибунах у п’ятницю, 26 березня, о 17:00.