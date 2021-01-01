В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки





Про це розповіли в ефірі



Зазначається, що також зміниться сума на медичну допомогу новонародженим. Зокрема, на догляд за недоношеними немовлятам вагою до півтора кілограма сума збільшиться до 130 тисяч. За новонародженим з вагою більше як півтора кілограма – до 25 тисяч гривень.



Нагадаємо, що усі витрати покриває держава. Адже пологи та медична допомога новонародженим в Україні входять до переліку безкоштовних медичних послуг.



Вартість пологів в Україні:



- пологи - 10 382 грн.;

- для недоношених малюків ( до 1,5 кг) – 113 725 грн.;

- для недоношених малюків ( понад 1,5 кг) – 25 115 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тариф на пологи зросте до понад 10 тисяч гривень. Від 1 квітня 2021 року лікарні отримають від держави на 2 тисячі гривень більше на надання медичної допомоги під час пологів.Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" Зазначається, що також зміниться сума на медичну допомогу новонародженим. Зокрема, на догляд за недоношеними немовлятам вагою до півтора кілограма сума збільшиться до 130 тисяч. За новонародженим з вагою більше як півтора кілограма – до 25 тисяч гривень.Нагадаємо, що усі витрати покриває держава. Адже пологи та медична допомога новонародженим в Україні входять до переліку безкоштовних медичних послуг.- пологи - 10 382 грн.;- для недоношених малюків ( до 1,5 кг) – 113 725 грн.;- для недоношених малюків ( понад 1,5 кг) – 25 115 грн.

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