В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки
Сьогодні, 19:15
В Україні тариф на пологи зросте до понад 10 тисяч гривень. Від 1 квітня 2021 року лікарні отримають від держави на 2 тисячі гривень більше на надання медичної допомоги під час пологів.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".
Зазначається, що також зміниться сума на медичну допомогу новонародженим. Зокрема, на догляд за недоношеними немовлятам вагою до півтора кілограма сума збільшиться до 130 тисяч. За новонародженим з вагою більше як півтора кілограма – до 25 тисяч гривень.
Нагадаємо, що усі витрати покриває держава. Адже пологи та медична допомога новонародженим в Україні входять до переліку безкоштовних медичних послуг.
Вартість пологів в Україні:
- пологи - 10 382 грн.;
- для недоношених малюків ( до 1,5 кг) – 113 725 грн.;
- для недоношених малюків ( понад 1,5 кг) – 25 115 грн.
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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".
Зазначається, що також зміниться сума на медичну допомогу новонародженим. Зокрема, на догляд за недоношеними немовлятам вагою до півтора кілограма сума збільшиться до 130 тисяч. За новонародженим з вагою більше як півтора кілограма – до 25 тисяч гривень.
Нагадаємо, що усі витрати покриває держава. Адже пологи та медична допомога новонародженим в Україні входять до переліку безкоштовних медичних послуг.
Вартість пологів в Україні:
- пологи - 10 382 грн.;
- для недоношених малюків ( до 1,5 кг) – 113 725 грн.;
- для недоношених малюків ( понад 1,5 кг) – 25 115 грн.
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