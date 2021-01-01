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В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки

В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки
В Україні тариф на пологи зросте до понад 10 тисяч гривень. Від 1 квітня 2021 року лікарні отримають від держави на 2 тисячі гривень більше на надання медичної допомоги під час пологів.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

Зазначається, що також зміниться сума на медичну допомогу новонародженим. Зокрема, на догляд за недоношеними немовлятам вагою до півтора кілограма сума збільшиться до 130 тисяч. За новонародженим з вагою більше як півтора кілограма – до 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, що усі витрати покриває держава. Адже пологи та медична допомога новонародженим в Україні входять до переліку безкоштовних медичних послуг. 

Вартість пологів в Україні: 

- пологи - 10 382 грн.; 
- для недоношених малюків ( до 1,5 кг) – 113 725 грн.;
- для недоношених малюків ( понад 1,5 кг) – 25 115 грн.


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Теги: тариф, пологи
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