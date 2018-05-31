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На Волині легковик збив велосипедиста

На Волині легковик збив велосипедиста
У місті Ківерці сталася ДТП.

Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.

Автопригода трапилася учора, 24 березня вранці на перехресті вулиць Київська – Ковельска.

За кермом автомобіля ВАЗ 2108 перебував 38-річний місцевий житель. Виконуючи маневр повороту, водій виїхав на смугу зустрічного руху та збив велосипедиста, 59-річного жителя Ківерець.

Внаслідок автопригоди постраждалий отримав тілесні ушкодження та звернувся за допомогою до медиків.

Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, Ківерці, ДТП, легковик, велосипедист, поліція
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