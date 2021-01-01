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У Луцьку затримали неповнолітнього з наркотиками

У Луцьку затримали неповнолітнього з наркотиками
Нацгвардійці у Луцьку затримали неповнолітнього з ймовірними наркотичними речовинами.

Інцидент трапився 24 березня приблизно о 22:00 поблизу магазину «Спар», що на вулиці Конякіна, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.

17-річний хлопець помітно нервував та уникав спілкування з військовослужбовцями. Провівши поверхневий огляд особистих речей, військовий наряд виявив у нього поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс.

На місце події викликали батьків неповнолітнього та слідчо-оперативну групу. Ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

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Теги: наркотики, Луцьк, неповнолітній
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