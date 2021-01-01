У Луцьку затримали неповнолітнього з наркотиками





Інцидент трапився 24 березня приблизно о 22:00 поблизу магазину «Спар», що на вулиці Конякіна, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.



17-річний хлопець помітно нервував та уникав спілкування з військовослужбовцями. Провівши поверхневий огляд особистих речей, військовий наряд виявив у нього поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс.



На місце події викликали батьків неповнолітнього та слідчо-оперативну групу. Ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нацгвардійці у Луцьку затримали неповнолітнього з ймовірними наркотичними речовинами.Інцидент трапився 24 березня приблизно о 22:00 поблизу магазину «Спар», що на вулиці Конякіна, - інформує пресслужба Військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.17-річний хлопець помітно нервував та уникав спілкування з військовослужбовцями. Провівши поверхневий огляд особистих речей, військовий наряд виявив у нього поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, ззовні схожою на канабіс.На місце події викликали батьків неповнолітнього та слідчо-оперативну групу. Ймовірні наркотичні речовини вилучили та направили на дослідження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію