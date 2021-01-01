Лучани просять врегулювати продаж піротехніки. ПЕТИЦІЯ





Відповідну Микола Кікець на сайті Єдина система місцевих петицій.



Автор звернення зазначає, що 23 березня на вулиці Федорова виявили неналежне використання піротехнічного виробу дітьми віком 8-12 років.



«Діти віком до 12 років використовують ПВиріб. ПВиріб було підпалено та детоновано біля житлових будинків, порушуючи Закон «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Також ПВиріб було детоновано на кришці люка каналізації, що могло привести до травм дітей і прохожих біля території детонування. Обійшлося без травм, лише переляком швидко здетонованого ПВиробу та криком жінки (жінка використовувала ненормативну лексику та погрожувала дітям)», - йдеться у петиції.



Микола Кікець пропонує впровадити контроль продажу піротехніки таким чином:



- будь-який продаж піротехнічного виробу має бути за присутності батьків для осіб віком до 18 років або за наявності документа, який підтверджує вік громадянина (для осіб віком від 14-16 років);



- під час продажу піротехнічного засобу класу 2+ категорій Т1+ і Р1+ вимагати документ, який підтверджує вік особи, та особистий підпис покупця;



- надати можливість громадянам Волинської області звертатися до МВС України за телефоном 102 та повідомляти про несанкціоноване використання піротехніки та порушення закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Перед зверненням обов'язкова фіксація порушення на мобільний телефон (за можливості) або виявлення додаткових свідків правопорушення та можливе затримання правопорушників до приїзду патрулю поліції у зазначене місце праворорушення;



- у випадку використання піротехнічного засобу особою віком до 14-16 років накладати штрафи відповідно до статті 182 КУпАП на батьків правопорушників.



Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням:

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