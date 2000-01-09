Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 26 березня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку та у населених пунктах на території Волинської області на 26 березня заплановані вимкнення електроенергії.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
Сільськогосподарське п-во "Верба"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна"
Оваднівська сільська рада
Відділ освіти Вол- Вол. райдержадміністрації
Побутові споживачі
Побутові споживачі
Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання
ФОП Карпюк Лілія Святославівна
ФОП Лесик Сергій Васильович
Побутові споживачі
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес"
Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання
ПП " Ліски "
ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ
Оваднівське споживче товариство
Побутові споживачі
ПТФ, будмайданчик
ПТФ села Верба, Ліски
2. ПЛ-0,4 Л-12 ЗТП-295 09:00-17:00 с.Льотниче,
вул. Комсомольська, Перемоги
3. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 М. Вол. Волинськ, вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Шухевича 69, 77; Ковельська 110; Федорова 3-12; Чорновола.
Горохівський район
1. 9.00 – 17.00
с. Перемиль:
вул.Молодіжна,
вул.Шкільна,
вул.Перемоги
Іваничівський район
1. 10:00 – 16:00
Дитсадок с.Мовників
ФАП с.Мовників
ФОП Костюк В.П. - магазин
с.Мовників вул.Л.Українки, вул.Космонавтів, вул.Шевченка
2. ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-74 для кап.ремонту ПЛ 10:00 – 16:00 ФОП Хом`як О.Я.-магазин,
відділ звязку Завидів,
БК Завидів с.Завидів
с.Завидів вул.Центральна
3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-119 для чистки траси ПЛ, перетяжки проводів 09:30 – 16:00 ФОП Костюк В.П.магазин
ФОП Вальчук С.П. Магазин "Ар-ДеКо"
Бортнівська початкова школа
ФАП с. Бортнів
ФОП Ткачук В.М. Пилорама с.Бужанка
ТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Зерносклад с. Бужанка
ТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Свинарник с.- Бужанка
ФОП Максимук С.В Ремонт побут техніки с.Бужанка
ФОП Макарчук М.М. Приміщення свинарника с.-Бужанка
ФОП Харко В.С. Приміщення млина с.Бужанка
ПП "МЕТАЛ ПРОЕКТ" Складске приміщення с.Бужанка
ФОП Лук"янчук А.В. Майстерня автопарку с.Бужанка
ФАП с.-Бужанка
ФОП МАРИНЮК О.В. Майстерня
ФОП Гонський Ю.В. Ферма с.Верхнів
ФОП Дудік Д.О. Приміщення молочного
блоку с.-Верхнів
ФГ "АРК" Свинарник с.-Верхнів
Верхнівська початкова школа с.Бужанка, с.Бортнів, с.Верхнів, с.Янів
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-196 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров. Коніщука,
вул. Набережна, пров.Набережний.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський,
вул. Світанкова, вул. Княжа,
вул. Спортивна
3. КТП-133 09:00 - 17:00 Школа, Шкіл. Майстерня, бібліотека, АТС, Пошта, ФОП Царук С.М. (магазин), ФОП Томась С.М. (Торговий павільйон), ФОП Литвин С.А. (магазин) с. Хотешів, вул. Любомирка,
пров. Спортивний, пров. Шкільний,
вул. Л. Українки, вул. Підріччя
4. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-238 12:00- 16:00 с. Хотешів, вул. Л. Українки,
вул. Цегельна, пров. Спортивний
5. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-238 09:00-14:00 Дитячий садок с. Хотешів, пров. Спортивний
6. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, ЩТП-206 09:00-13:00 ГРС с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський,
вул. В. Чорновола, вул. Межова,
вул. Олімпійська, вул. Р. Шухевича,
7 ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-89 с. Теклине, вул. Шевченка
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Стрітенська, буд.-53-82,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Дрозднівська сільська роада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-10 9:00-17:00 ТзОВ «Віра-1» с.Дроздні
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-77 9:00-17:00 ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ с.Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-441 9:00-17:00 ТзОВ «Автор»
ТзОВ «Термінал»
ТзОВ «Олекса» м.Ковель, вул.Володимирська
5. ПЛ-0,4кВ від ТП-466 9:00-17:00 ФОП Грева І.В
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.О м.Ковель, вул.Фестивальна
Локачинський район
1. 9:00-13:00
с.Привітне вул.Центральна 2-28
2. КТП-190 12:00-17:00 магазин ФОП Уліцька, Дитячий садок, будинок культури с.Коритниця частково вул.Зіни Шумчук, вул.Шкільна, вул.Ярмощука
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-37 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Героїв небесної сотні, частково вул.Польова
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
вул Київська площа 11 вв№2
Бойлерна вв №2
Дитячий садок№7 вв №2
Волинянка (Вінкі)
Гаоражі,Глушець 51
Магазин (Орхідея)
Перукарня ( Каре) Волі 74
вул Волі 68
Вуличне освітлення
ТзОВ Факторія вв №2
Поліклініка вв№2
КонцентраторАТС Укртелеком вв№2
Поліклініка вв№2 освітлення
2. 13:30-16:00
Аптечні склади вв№1
Аптека Львівська 89а
Церква
Автозаправка
АЗС АНП Львівська 79
Будівництво шляхів
Волиньоблавтодор вул. Львівська (частково)
вул Макаревича( частково)
вул Вкриковського (частково)
вул Вишенського (частково)
вул Вересая (частково)
вул Станіславського (частково)
3. 09:00-16:00 ТП-247
ТП-485
ТП-248
ТП-481
4. ТП-139
РУ-10 кВ
Ремонт обладнання 10:00-17:00 Компанія «ВМД»
ФОП Ольховий
Автомийка, Боженка, 21
ТОВ «Інтертелефонії»
Автомайстерня, Мамсурова, 8а
Уцзня
ВКФ «Волинська компанія»
КП «Промбуд-6»
ФОП Серватович вул. Боженка (частково)
вул. Ковпака
вул. Мамсурова (частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00
Дитячий садок, ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна. с. Веселе вул. Торчинська, Молодіжна.
2. ПЛ-10 кВ Л-31-05 до ЛР-234 (КТП-138, 139, 304, 605, 751, 752, 765, 776, 781, 782, 797, 811, 825, 827, 841, 847, 848, 851) 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»,
Філія «Луцький райавтодор»,
ПВП «Едгард»,
ФОП Сокол А.А.,
ФОП Лучицький,
ФОП Панасюк О.І.,
«ЮПІДЖІ»,
ОК «Кінцева-11»,
СГПП «Дружба» м.Луцьк вул.Боженка, Мамсурова, Ковпака.
с.Рованці вул. Веселкова, 5-та Обїздна, Дружби, Козацька, Ранкова, Липнева, Я.Мудрого, 3-тя Обїздна, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська, провулок Каштановий, Оксамитовий.
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-332 9:00 – 17:00 Магазин с. Світязь вул.: 8 Березня, Новоселів, Нова.
2. ПЛ-04 КТП-371 9:00 – 17:00 Магазин, Школа с. Вижгів
3. ПЛ-04 КТП-84 9:00 – 17:00 Магазин с. Висоцьк
Любешівський район
1. 10:00-15:00
с. Бихів вул. Вишнева, Садова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-103 12:00-17:00 НПП «Прип’ять-Стохід», магазин ФОП Михалик, шиномонтаж ФОП Юрашкевич, Управління МНС, гаражі ФОП Шатило, гаражі ФОПКачинський смт, Любешів вул. Бондаренка, пров.Свободи
3. ПЛ-10 кВ Л-10-01 від ЗТП-255 10:00-13:00 Магазини, ФАП, адмінприміщення В. Курінь старостинський округ, відділення Укрпошти с. В. Курінь (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-3 від КТП-157 09:00-17:00 м.Нововолинськ
просп.Дружби 35, 37, 16
вул.Зелена 19-35, 18-32;
Заводська 1,3
2. КЛ-0.4 Л-3, Л-13 від ЗТП-70 09:00-17:00 вул. Соборна 10: м-н «Людмила»
просп. Перемоги 19: «Нова пошта», модуль «Приватбанк», торгівельно-офісне приміщення Риковський О.М. м.Нововолинськ
просп.Перемоги 19,
вул.Соборна 10
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-94 (Т.О.) 9:30-16:00 частково смт. Ратне вул.: Газіна, Механізаторів, Серпнева, Проектна, Вишнева; пров.: Короленка, Газіна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-123 (Т. О.) 9:30-16:00 с. Заполона
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36215 9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок, будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П. (Гараж, Свинарник )
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М. (цехи)
ФОП Поліщук Ю.А. (Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця, ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники
с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка, Громуш
с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Перемоги
8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру
Старовижівський район
1. КТП-254 10:00-17:00 с.Нова Вижва
вул:Шевченка, 8 Березня, Л. Українки
Турійський район
1. 10:00-15:30
с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда
2. 10:00-15:30
АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,
СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець
3. 10:00-15:30 Луківське КП «Комунальник»- КНС, П-ць Здрок І.М. – майстерня, Луківська с/р – ПМК -4,6,насосна, ПрАТ «ПМК-198»- база,госп.двір, ТзОВ «Аміла» -асфальтний, льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база с.м.т.Луків ,м-р.Стакор вул..Смідинська, с.Тупали, Залісці, Перевісся
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"
Сільськогосподарське п-во "Верба"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"
ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна"
Оваднівська сільська рада
Відділ освіти Вол- Вол. райдержадміністрації
Побутові споживачі
Побутові споживачі
Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання
ФОП Карпюк Лілія Святославівна
ФОП Лесик Сергій Васильович
Побутові споживачі
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес"
Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання
ПП " Ліски "
ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГ
Оваднівське споживче товариство
Побутові споживачі
ПТФ, будмайданчик
ПТФ села Верба, Ліски
2. ПЛ-0,4 Л-12 ЗТП-295 09:00-17:00 с.Льотниче,
вул. Комсомольська, Перемоги
3. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 М. Вол. Волинськ, вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Шухевича 69, 77; Ковельська 110; Федорова 3-12; Чорновола.
Горохівський район
1. 9.00 – 17.00
с. Перемиль:
вул.Молодіжна,
вул.Шкільна,
вул.Перемоги
Іваничівський район
1. 10:00 – 16:00
Дитсадок с.Мовників
ФАП с.Мовників
ФОП Костюк В.П. - магазин
с.Мовників вул.Л.Українки, вул.Космонавтів, вул.Шевченка
2. ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-74 для кап.ремонту ПЛ 10:00 – 16:00 ФОП Хом`як О.Я.-магазин,
відділ звязку Завидів,
БК Завидів с.Завидів
с.Завидів вул.Центральна
3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-119 для чистки траси ПЛ, перетяжки проводів 09:30 – 16:00 ФОП Костюк В.П.магазин
ФОП Вальчук С.П. Магазин "Ар-ДеКо"
Бортнівська початкова школа
ФАП с. Бортнів
ФОП Ткачук В.М. Пилорама с.Бужанка
ТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Зерносклад с. Бужанка
ТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Свинарник с.- Бужанка
ФОП Максимук С.В Ремонт побут техніки с.Бужанка
ФОП Макарчук М.М. Приміщення свинарника с.-Бужанка
ФОП Харко В.С. Приміщення млина с.Бужанка
ПП "МЕТАЛ ПРОЕКТ" Складске приміщення с.Бужанка
ФОП Лук"янчук А.В. Майстерня автопарку с.Бужанка
ФАП с.-Бужанка
ФОП МАРИНЮК О.В. Майстерня
ФОП Гонський Ю.В. Ферма с.Верхнів
ФОП Дудік Д.О. Приміщення молочного
блоку с.-Верхнів
ФГ "АРК" Свинарник с.-Верхнів
Верхнівська початкова школа с.Бужанка, с.Бортнів, с.Верхнів, с.Янів
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-196 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров. Коніщука,
вул. Набережна, пров.Набережний.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський,
вул. Світанкова, вул. Княжа,
вул. Спортивна
3. КТП-133 09:00 - 17:00 Школа, Шкіл. Майстерня, бібліотека, АТС, Пошта, ФОП Царук С.М. (магазин), ФОП Томась С.М. (Торговий павільйон), ФОП Литвин С.А. (магазин) с. Хотешів, вул. Любомирка,
пров. Спортивний, пров. Шкільний,
вул. Л. Українки, вул. Підріччя
4. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-238 12:00- 16:00 с. Хотешів, вул. Л. Українки,
вул. Цегельна, пров. Спортивний
5. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-238 09:00-14:00 Дитячий садок с. Хотешів, пров. Спортивний
6. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, ЩТП-206 09:00-13:00 ГРС с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський,
вул. В. Чорновола, вул. Межова,
вул. Олімпійська, вул. Р. Шухевича,
7 ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-89 с. Теклине, вул. Шевченка
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цумань
вул.Стрітенська, буд.-53-82,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Дрозднівська сільська роада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»
Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні
2. ПЛ-0,4кВ від ТП-10 9:00-17:00 ТзОВ «Віра-1» с.Дроздні
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-77 9:00-17:00 ФО Максимчук І.І
Сільськогосподарське ТзОВ «Зоря»
Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ с.Велицьк
Ковельське МТМО
ФОП Киденько О.М м.Ковель
с.Велицьк
4. ПЛ-0,4кВ від ТП-441 9:00-17:00 ТзОВ «Автор»
ТзОВ «Термінал»
ТзОВ «Олекса» м.Ковель, вул.Володимирська
5. ПЛ-0,4кВ від ТП-466 9:00-17:00 ФОП Грева І.В
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Хуршудян С.О м.Ковель, вул.Фестивальна
Локачинський район
1. 9:00-13:00
с.Привітне вул.Центральна 2-28
2. КТП-190 12:00-17:00 магазин ФОП Уліцька, Дитячий садок, будинок культури с.Коритниця частково вул.Зіни Шумчук, вул.Шкільна, вул.Ярмощука
3. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-37 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Героїв небесної сотні, частково вул.Польова
місто Луцьк
1. 9:00-17:00
вул Київська площа 11 вв№2
Бойлерна вв №2
Дитячий садок№7 вв №2
Волинянка (Вінкі)
Гаоражі,Глушець 51
Магазин (Орхідея)
Перукарня ( Каре) Волі 74
вул Волі 68
Вуличне освітлення
ТзОВ Факторія вв №2
Поліклініка вв№2
КонцентраторАТС Укртелеком вв№2
Поліклініка вв№2 освітлення
2. 13:30-16:00
Аптечні склади вв№1
Аптека Львівська 89а
Церква
Автозаправка
АЗС АНП Львівська 79
Будівництво шляхів
Волиньоблавтодор вул. Львівська (частково)
вул Макаревича( частково)
вул Вкриковського (частково)
вул Вишенського (частково)
вул Вересая (частково)
вул Станіславського (частково)
3. 09:00-16:00 ТП-247
ТП-485
ТП-248
ТП-481
4. ТП-139
РУ-10 кВ
Ремонт обладнання 10:00-17:00 Компанія «ВМД»
ФОП Ольховий
Автомийка, Боженка, 21
ТОВ «Інтертелефонії»
Автомайстерня, Мамсурова, 8а
Уцзня
ВКФ «Волинська компанія»
КП «Промбуд-6»
ФОП Серватович вул. Боженка (частково)
вул. Ковпака
вул. Мамсурова (частково)
Луцький район
1. 10:00-16:00
Дитячий садок, ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна. с. Веселе вул. Торчинська, Молодіжна.
2. ПЛ-10 кВ Л-31-05 до ЛР-234 (КТП-138, 139, 304, 605, 751, 752, 765, 776, 781, 782, 797, 811, 825, 827, 841, 847, 848, 851) 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»,
Філія «Луцький райавтодор»,
ПВП «Едгард»,
ФОП Сокол А.А.,
ФОП Лучицький,
ФОП Панасюк О.І.,
«ЮПІДЖІ»,
ОК «Кінцева-11»,
СГПП «Дружба» м.Луцьк вул.Боженка, Мамсурова, Ковпака.
с.Рованці вул. Веселкова, 5-та Обїздна, Дружби, Козацька, Ранкова, Липнева, Я.Мудрого, 3-тя Обїздна, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська, провулок Каштановий, Оксамитовий.
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-332 9:00 – 17:00 Магазин с. Світязь вул.: 8 Березня, Новоселів, Нова.
2. ПЛ-04 КТП-371 9:00 – 17:00 Магазин, Школа с. Вижгів
3. ПЛ-04 КТП-84 9:00 – 17:00 Магазин с. Висоцьк
Любешівський район
1. 10:00-15:00
с. Бихів вул. Вишнева, Садова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-103 12:00-17:00 НПП «Прип’ять-Стохід», магазин ФОП Михалик, шиномонтаж ФОП Юрашкевич, Управління МНС, гаражі ФОП Шатило, гаражі ФОПКачинський смт, Любешів вул. Бондаренка, пров.Свободи
3. ПЛ-10 кВ Л-10-01 від ЗТП-255 10:00-13:00 Магазини, ФАП, адмінприміщення В. Курінь старостинський округ, відділення Укрпошти с. В. Курінь (частково)
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0.4 Л-3 від КТП-157 09:00-17:00 м.Нововолинськ
просп.Дружби 35, 37, 16
вул.Зелена 19-35, 18-32;
Заводська 1,3
2. КЛ-0.4 Л-3, Л-13 від ЗТП-70 09:00-17:00 вул. Соборна 10: м-н «Людмила»
просп. Перемоги 19: «Нова пошта», модуль «Приватбанк», торгівельно-офісне приміщення Риковський О.М. м.Нововолинськ
просп.Перемоги 19,
вул.Соборна 10
Ратнівський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2
від ТП-94 (Т.О.) 9:30-16:00 частково смт. Ратне вул.: Газіна, Механізаторів, Серпнева, Проектна, Вишнева; пров.: Короленка, Газіна
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1
від ТП-123 (Т. О.) 9:30-16:00 с. Заполона
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111
2 ПЛ-0,4кВ ТП-36215 9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок, будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П. (Гараж, Свинарник )
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М. (цехи)
ФОП Поліщук Ю.А. (Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця, ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.
7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники
с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,
Троцюка, Громуш
с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Перемоги
8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру
Старовижівський район
1. КТП-254 10:00-17:00 с.Нова Вижва
вул:Шевченка, 8 Березня, Л. Українки
Турійський район
1. 10:00-15:30
с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда
2. 10:00-15:30
АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,
СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець
3. 10:00-15:30 Луківське КП «Комунальник»- КНС, П-ць Здрок І.М. – майстерня, Луківська с/р – ПМК -4,6,насосна, ПрАТ «ПМК-198»- база,госп.двір, ТзОВ «Аміла» -асфальтний, льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база с.м.т.Луків ,м-р.Стакор вул..Смідинська, с.Тупали, Залісці, Перевісся
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 26 березня
Сьогодні, 19:00
Родини загиблих воїнів отримали землю у курортному районі Волині
Сьогодні, 18:36
У військовій частині 1141 у Луцьку відзначили 7 річницю створення Нацгвардії України
Сьогодні, 18:00