Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 26 березня

У Луцьку та у населених пунктах на території Волинської області на 26 березня заплановані вимкнення електроенергії.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСТАР"Сільськогосподарське п-во "Верба"ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТС УКРАЇНА"ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна"Оваднівська сільська радаВідділ освіти Вол- Вол. райдержадміністраціїПобутові споживачіПобутові споживачіВол.-Волинське територіальне медичне об'єднанняФОП Карпюк Лілія СвятославівнаФОП Лесик Сергій ВасильовичПобутові споживачіТовариство з обмеженою відповідальністю "Прогрес"Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднанняПП " Ліски "ПАТ "Волиньгаз" Філія Володимир-Волинське УГГОваднівське споживче товариствоПобутові споживачіПТФ, будмайданчикПТФ села Верба, Ліски2. ПЛ-0,4 Л-12 ЗТП-295 09:00-17:00 с.Льотниче,вул. Комсомольська, Перемоги3. ПЛ-0,4 Л-18 ЗТП-290 09:00-17:00 М. Вол. Волинськ, вул. Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Шухевича 69, 77; Ковельська 110; Федорова 3-12; Чорновола.1. 9.00 – 17.00с. Перемиль:вул.Молодіжна,вул.Шкільна,вул.Перемоги1. 10:00 – 16:00Дитсадок с.МовниківФАП с.МовниківФОП Костюк В.П. - магазинс.Мовників вул.Л.Українки, вул.Космонавтів, вул.Шевченка2. ПЛ-0,4кВ Л3 від КТП-74 для кап.ремонту ПЛ 10:00 – 16:00 ФОП Хом`як О.Я.-магазин,відділ звязку Завидів,БК Завидів с.Завидівс.Завидів вул.Центральна3. ПЛ-10кВ Л55-01 від ЛР-119 для чистки траси ПЛ, перетяжки проводів 09:30 – 16:00 ФОП Костюк В.П.магазинФОП Вальчук С.П. Магазин "Ар-ДеКо"Бортнівська початкова школаФАП с. БортнівФОП Ткачук В.М. Пилорама с.БужанкаТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Зерносклад с. БужанкаТЗОВ "АГРОІНВЕСТ" Свинарник с.- БужанкаФОП Максимук С.В Ремонт побут техніки с.БужанкаФОП Макарчук М.М. Приміщення свинарника с.-БужанкаФОП Харко В.С. Приміщення млина с.БужанкаПП "МЕТАЛ ПРОЕКТ" Складске приміщення с.БужанкаФОП Лук"янчук А.В. Майстерня автопарку с.БужанкаФАП с.-БужанкаФОП МАРИНЮК О.В. МайстерняФОП Гонський Ю.В. Ферма с.ВерхнівФОП Дудік Д.О. Приміщення молочногоблоку с.-ВерхнівФГ "АРК" Свинарник с.-ВерхнівВерхнівська початкова школа с.Бужанка, с.Бортнів, с.Верхнів, с.Янів1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-196 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров. Коніщука,вул. Набережна, пров.Набережний.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-177 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський,вул. Світанкова, вул. Княжа,вул. Спортивна3. КТП-133 09:00 - 17:00 Школа, Шкіл. Майстерня, бібліотека, АТС, Пошта, ФОП Царук С.М. (магазин), ФОП Томась С.М. (Торговий павільйон), ФОП Литвин С.А. (магазин) с. Хотешів, вул. Любомирка,пров. Спортивний, пров. Шкільний,вул. Л. Українки, вул. Підріччя4. ПЛ-0,4кВ Л-1, КТП-238 12:00- 16:00 с. Хотешів, вул. Л. Українки,вул. Цегельна, пров. Спортивний5. ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-238 09:00-14:00 Дитячий садок с. Хотешів, пров. Спортивний6. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2, ЩТП-206 09:00-13:00 ГРС с. Раків-Ліс, вул. Тиха, вул. Травнева, м. Камінь-Каширський,вул. В. Чорновола, вул. Межова,вул. Олімпійська, вул. Р. Шухевича,7 ПЛ-0,4кВ Л-3, КТП-89 с. Теклине, вул. Шевченка1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00м.Ківерцівул.Холмська ,буд.1-30,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,50-66, 73-89вул. Ставківська,3. ПЛ0,4 кВ від КТП-200 8:30-17:00 смт.Цуманьвул.Стрітенська, буд.-53-82,1. 9:00-17:00Дрозднівська сільська роадаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні2. ПЛ-0,4кВ від ТП-10 9:00-17:00 ТзОВ «Віра-1» с.Дроздні3. ПЛ-0,4кВ від ТП-77 9:00-17:00 ФО Максимчук І.ІСільськогосподарське ТзОВ «Зоря»Свято-Різдво-Богородична громада УПЦ с.ВелицькКовельське МТМОФОП Киденько О.М м.Ковельс.Велицьк4. ПЛ-0,4кВ від ТП-441 9:00-17:00 ТзОВ «Автор»ТзОВ «Термінал»ТзОВ «Олекса» м.Ковель, вул.Володимирська5. ПЛ-0,4кВ від ТП-466 9:00-17:00 ФОП Грева І.ВУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФО Хуршудян С.О м.Ковель, вул.Фестивальна1. 9:00-13:00с.Привітне вул.Центральна 2-282. КТП-190 12:00-17:00 магазин ФОП Уліцька, Дитячий садок, будинок культури с.Коритниця частково вул.Зіни Шумчук, вул.Шкільна, вул.Ярмощука3. ПЛ-0,4кВ Л-1 КТП-37 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Героїв небесної сотні, частково вул.Польова1. 9:00-17:00вул Київська площа 11 вв№2Бойлерна вв №2Дитячий садок№7 вв №2Волинянка (Вінкі)Гаоражі,Глушець 51Магазин (Орхідея)Перукарня ( Каре) Волі 74вул Волі 68Вуличне освітленняТзОВ Факторія вв №2Поліклініка вв№2КонцентраторАТС Укртелеком вв№2Поліклініка вв№2 освітлення2. 13:30-16:00Аптечні склади вв№1Аптека Львівська 89аЦеркваАвтозаправкаАЗС АНП Львівська 79Будівництво шляхівВолиньоблавтодор вул. Львівська (частково)вул Макаревича( частково)вул Вкриковського (частково)вул Вишенського (частково)вул Вересая (частково)вул Станіславського (частково)3. 09:00-16:00 ТП-247ТП-485ТП-248ТП-4814. ТП-139РУ-10 кВРемонт обладнання 10:00-17:00 Компанія «ВМД»ФОП ОльховийАвтомийка, Боженка, 21ТОВ «Інтертелефонії»Автомайстерня, Мамсурова, 8аУцзняВКФ «Волинська компанія»КП «Промбуд-6»ФОП Серватович вул. Боженка (частково)вул. Ковпакавул. Мамсурова (частково)1. 10:00-16:00Дитячий садок, ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна. с. Веселе вул. Торчинська, Молодіжна.2. ПЛ-10 кВ Л-31-05 до ЛР-234 (КТП-138, 139, 304, 605, 751, 752, 765, 776, 781, 782, 797, 811, 825, 827, 841, 847, 848, 851) 10:00-17:00 ТзОВ «Панхім»,Філія «Луцький райавтодор»,ПВП «Едгард»,ФОП Сокол А.А.,ФОП Лучицький,ФОП Панасюк О.І.,«ЮПІДЖІ»,ОК «Кінцева-11»,СГПП «Дружба» м.Луцьк вул.Боженка, Мамсурова, Ковпака.с.Рованці вул. Веселкова, 5-та Обїздна, Дружби, Козацька, Ранкова, Липнева, Я.Мудрого, 3-тя Обїздна, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська, провулок Каштановий, Оксамитовий.1. КТП-332 9:00 – 17:00 Магазин с. Світязь вул.: 8 Березня, Новоселів, Нова.2. ПЛ-04 КТП-371 9:00 – 17:00 Магазин, Школа с. Вижгів3. ПЛ-04 КТП-84 9:00 – 17:00 Магазин с. Висоцьк1. 10:00-15:00с. Бихів вул. Вишнева, Садова2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-103 12:00-17:00 НПП «Прип’ять-Стохід», магазин ФОП Михалик, шиномонтаж ФОП Юрашкевич, Управління МНС, гаражі ФОП Шатило, гаражі ФОПКачинський смт, Любешів вул. Бондаренка, пров.Свободи3. ПЛ-10 кВ Л-10-01 від ЗТП-255 10:00-13:00 Магазини, ФАП, адмінприміщення В. Курінь старостинський округ, відділення Укрпошти с. В. Курінь (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 Л-3 від КТП-157 09:00-17:00 м.Нововолинськпросп.Дружби 35, 37, 16вул.Зелена 19-35, 18-32;Заводська 1,32. КЛ-0.4 Л-3, Л-13 від ЗТП-70 09:00-17:00 вул. Соборна 10: м-н «Людмила»просп. Перемоги 19: «Нова пошта», модуль «Приватбанк», торгівельно-офісне приміщення Риковський О.М. м.Нововолинськпросп.Перемоги 19,вул.Соборна 101. ПЛ-0,4 кВ Л-2від ТП-94 (Т.О.) 9:30-16:00 частково смт. Ратне вул.: Газіна, Механізаторів, Серпнева, Проектна, Вишнева; пров.: Короленка, Газіна2. ПЛ-0,4 кВ Л-1від ТП-123 (Т. О.) 9:30-16:00 с. Заполона1 ПЛ-0,4кВ КТП-36369 9:00-17:00 м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-1112 ПЛ-0,4кВ ТП-36215 9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок, будинок культуришкільна насоснаФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазинс.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха, Молодіжна, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П. (Гараж, Свинарник )ФОП Поліщук В.О. (гараж)П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М. (цехи)ФОП Поліщук Ю.А. (Столярний цех)4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця, ПП Симонович Р.М. Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна, Луцька.7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівникис.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка, Громушс.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова, Перемоги8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру1. КТП-254 10:00-17:00 с.Нова Вижвавул:Шевченка, 8 Березня, Л. Українки1. 10:00-15:30с.Дажва вул.Покрупівська, Ю.Панасюа, Барибанда2. 10:00-15:30АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець3. 10:00-15:30 Луківське КП «Комунальник»- КНС, П-ць Здрок І.М. – майстерня, Луківська с/р – ПМК -4,6,насосна, ПрАТ «ПМК-198»- база,госп.двір, ТзОВ «Аміла» -асфальтний, льонодільниця, ХПП, ПП «Луцькбудторг»- база с.м.т.Луків ,м-р.Стакор вул..Смідинська, с.Тупали, Залісці, Перевісся