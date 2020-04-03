Як покарали волинянина, який у січні викрав з ялинки електричну гірлянду





Нагадаємо, що



Вранці зловмисник проник на територію організації у Ковелі та викрав з ялинки електричну гірлянду, вартістю понад 1 тис. грн. Грабіжника бачив охоронець підприємства, однак тому вдалося втекти.



Його затримали співробітники поліції. Правопорушником виявився 29-річний житель Ковельського району. Гірлянду вилучили.



Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.



Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні грабежу та призначив йому покарання – один рік позбавлення волі умовно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі судили чоловіка, який викрав гірлянду із новорічної ялинки.Нагадаємо, що пригода трапилася наприкінці січня цього року , - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Вранці зловмисник проник на територію організації у Ковелі та викрав з ялинки електричну гірлянду, вартістю понад 1 тис. грн. Грабіжника бачив охоронець підприємства, однак тому вдалося втекти.Його затримали співробітники поліції. Правопорушником виявився 29-річний житель Ковельського району. Гірлянду вилучили.Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні грабежу та призначив йому покарання – один рік позбавлення волі умовно.

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