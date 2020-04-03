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Як покарали волинянина, який у січні викрав з ялинки електричну гірлянду

Як покарали волинянина, який у січні викрав з ялинки електричну гірлянду
У Ковелі судили чоловіка, який викрав гірлянду із новорічної ялинки.

Нагадаємо, що пригода трапилася наприкінці січня цього року, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Вранці зловмисник проник на територію організації у Ковелі та викрав з ялинки електричну гірлянду, вартістю понад 1 тис. грн. Грабіжника бачив охоронець підприємства, однак тому вдалося втекти.

Його затримали співробітники поліції. Правопорушником виявився 29-річний житель Ковельського району. Гірлянду вилучили.

Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні грабежу та призначив йому покарання – один рік позбавлення волі умовно.


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Теги: злодій, ялинка, Ковель, суд
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