Як покарали волинянина, який у січні викрав з ялинки електричну гірлянду
Сьогодні, 20:10
У Ковелі судили чоловіка, який викрав гірлянду із новорічної ялинки.
Нагадаємо, що пригода трапилася наприкінці січня цього року, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Вранці зловмисник проник на територію організації у Ковелі та викрав з ялинки електричну гірлянду, вартістю понад 1 тис. грн. Грабіжника бачив охоронець підприємства, однак тому вдалося втекти.
Його затримали співробітники поліції. Правопорушником виявився 29-річний житель Ковельського району. Гірлянду вилучили.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні грабежу та призначив йому покарання – один рік позбавлення волі умовно.
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Нагадаємо, що пригода трапилася наприкінці січня цього року, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Вранці зловмисник проник на територію організації у Ковелі та викрав з ялинки електричну гірлянду, вартістю понад 1 тис. грн. Грабіжника бачив охоронець підприємства, однак тому вдалося втекти.
Його затримали співробітники поліції. Правопорушником виявився 29-річний житель Ковельського району. Гірлянду вилучили.
Слідчі повідомили волинянину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.
Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав підозрюваного винним у вчиненні грабежу та призначив йому покарання – один рік позбавлення волі умовно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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