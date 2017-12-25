Показали, що відбувається за лаштунками луцького театру ляльок. ВІДЕО









За лаштунками театру у цеху, де займаються виготовленням афіш, декорацій, масок і ляльок, завжди багато роботи, розповідає художниця Віра Рибачок. Вона тут працює вже 29 років. Поруч із нею створюють образи ляльок сестри Раїса Лавренчук та Ольга Бурса.



У професії актора є складнощі: потрібно постійно тренувати голос, займатися вокалом, дикцією, а також мати фізичну форму, розповідає заслужена артистка України Лариса Гарлінська. Каже: у ляльковому театрі працює 36 років, хоч і робота захопила її не одразу.



"Це як любов, яка приходить через щось, через якісь муки, перепони. Але коли вона приходить, то поселяється у серці назавжди. Так само в моєму серці поселився театр ляльок", – зазначила артистка.



Тоді їй, як і всім молодим акторам, найскладніше було втримати ляльку і працювати з нею 45 хвилин. Зі слів Лариси Гарлінської, якщо лялька має вагу 3 кілограми або більше, то піднімати руку і тримати її в повітрі, аби лялька щось робила та говорила, дуже складно.



Коли театр створили, у штаті було 87 працівників, а зараз тут працює 64 людини.



Над виставою працівники театру працюють по-різному. Репетиції відбуваються від місяця до одного року, а також може змінюватися постановка окремих спектаклів.



У період карантину акторам було нелегко: окрім скорочення прибутків, вони не могли спілкуватися з дітьми та дарувати їм свою творчість, зазначив Данило Поштарук. Послаблення карантину і навіть напівпорожні зали з глядачами, говорить керівник, дуже чекали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Єдиний професійний дитячий театр Волині – академічний обласний театр ляльок. До Міжнародного дня театру для маленьких глядачів показують виставу "Мауглі", "Рижий ведмедик" та "Про що мріють зірки". "Суспільне Волині" продовжує цикл матеріалів, приурочених Міжнародному дню театрів, який відзначають 27 березня.За лаштунками театру у цеху, де займаються виготовленням афіш, декорацій, масок і ляльок, завжди багато роботи, розповідає художниця. Вона тут працює вже 29 років. Поруч із нею створюють образи ляльок сестритаУ професії актора є складнощі: потрібно постійно тренувати голос, займатися вокалом, дикцією, а також мати фізичну форму, розповідає заслужена артистка УкраїниКаже: у ляльковому театрі працює 36 років, хоч і робота захопила її не одразу."Це як любов, яка приходить через щось, через якісь муки, перепони. Але коли вона приходить, то поселяється у серці назавжди. Так само в моєму серці поселився театр ляльок", – зазначила артистка.Тоді їй, як і всім молодим акторам, найскладніше було втримати ляльку і працювати з нею 45 хвилин. Зі слів Лариси Гарлінської, якщо лялька має вагу 3 кілограми або більше, то піднімати руку і тримати її в повітрі, аби лялька щось робила та говорила, дуже складно.Коли театр створили, у штаті було 87 працівників, а зараз тут працює 64 людини.Над виставою працівники театру працюють по-різному. Репетиції відбуваються від місяця до одного року, а також може змінюватися постановка окремих спектаклів.У період карантину акторам було нелегко: окрім скорочення прибутків, вони не могли спілкуватися з дітьми та дарувати їм свою творчість, зазначив Данило Поштарук. Послаблення карантину і навіть напівпорожні зали з глядачами, говорить керівник, дуже чекали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію