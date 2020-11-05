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Чатував на поліцейських із сокирою: у Луцькому районі затримали агресивного злодія

Чатував на поліцейських із сокирою: у Луцькому районі затримали агресивного злодія
У Луцькому районі поліцейські затримали зухвалого зловмисника

Інформують, що повідомлення про крадіжку телефона надійшло до поліції вчора близько 2 години ночі, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Виїхавши на місце події, правоохоронці допитали заявника, жителя села Озеро Луцького району, а опісля вирушили брати пояснення у злодія, який нібито нетверезий спав у будинку.

Проте 29-річний чоловік вже чатував на поліцейських за рогом будинку з сокирою та розпочав словесно погрожувати присутнім. Аби уберегти життя та здоров’я заявника, поліцейські відвели його на безпечну відстань. У той час зловмисник зрубав сокирою номерні знаки зі службового автомобіля та намагався утекти.

Правоохоронці наздогнали чоловіка, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, сокиру вилучили.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже оголосили про підозру. Досудове розслідування триває.



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Теги: сокира, погроза, поліція, Луцький район
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