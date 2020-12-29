Якою буде погода у квітні в Україні: синоптики озвучили прогноз





Синоптики з Укргідрометцентру повідомили



Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у квітні становить 7-11 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла.



Абсолютний мінімум температури повітря становить від -6 до -16 градусів, в Карпатах та на північному сході до -22 градусів, у Львівській області та півдні - місцями від -3 до -5 градусів. Абсолютний максимум температури повітря — 26-33 градусів тепла, в горах 21-22 градусів тепла.



Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах - до 65-84 мм, на високогір'ї 102-107 мм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Квітень 2021 року буде теплим. Середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 8-11 градусів тепла, в горах 5-6 градусів, що є типовим для цього місяця.Синоптики з Укргідрометцентру повідомили "Суспільному" , що місячна кількість опадів очікується в межах 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм. Такі показники є типовими для цього місяця.Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у квітні становить 7-11 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла.Абсолютний мінімум температури повітря становить від -6 до -16 градусів, в Карпатах та на північному сході до -22 градусів, у Львівській області та півдні - місцями від -3 до -5 градусів. Абсолютний максимум температури повітря — 26-33 градусів тепла, в горах 21-22 градусів тепла.Середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах - до 65-84 мм, на високогір'ї 102-107 мм.

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