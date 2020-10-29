Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку
Сьогодні, 12:27
У Ковелі водій Peugeot в’їхав у Mercedes.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня близько 11 години.
Попередньо встановили, що водієві Peugeot, 56-річному жителю села Дроздні Ковельського району, стало зле за кермом. Внаслідок цього він зіткнувся з вантажним автомобілем, який був припаркований біля правого узбіччя дороги.
На жаль, до прибуття швидкої допомоги чоловік помер у кабіні авто.
Відомості внесли у ЄРДР за статтею 115 з приміткою природня смерть. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті чоловіка.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня близько 11 години.
Попередньо встановили, що водієві Peugeot, 56-річному жителю села Дроздні Ковельського району, стало зле за кермом. Внаслідок цього він зіткнувся з вантажним автомобілем, який був припаркований біля правого узбіччя дороги.
На жаль, до прибуття швидкої допомоги чоловік помер у кабіні авто.
Відомості внесли у ЄРДР за статтею 115 з приміткою природня смерть. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті чоловіка.
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