Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку





Як повідомили Інформаційному агентству



Попередньо встановили, що водієві Peugeot, 56-річному жителю села Дроздні Ковельського району, стало зле за кермом. Внаслідок цього він зіткнувся з вантажним автомобілем, який був припаркований біля правого узбіччя дороги.



На жаль, до прибуття швидкої допомоги чоловік помер у кабіні авто.



Відомості внесли у ЄРДР за статтею 115 з приміткою природня смерть. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі водій Peugeot в’їхав у Mercedes.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня близько 11 години.Попередньо встановили, що водієві Peugeot, 56-річному жителю села Дроздні Ковельського району, стало зле за кермом. Внаслідок цього він зіткнувся з вантажним автомобілем, який був припаркований біля правого узбіччя дороги.На жаль, до прибуття швидкої допомоги чоловік помер у кабіні авто.Відомості внесли у ЄРДР за статтею 115 з приміткою природня смерть. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті чоловіка.

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