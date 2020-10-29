вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку

Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку
У Ковелі водій Peugeot в’їхав у Mercedes.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня близько 11 години.

Попередньо встановили, що водієві Peugeot, 56-річному жителю села Дроздні Ковельського району, стало зле за кермом. Внаслідок цього він зіткнувся з вантажним автомобілем, який був припаркований біля правого узбіччя дороги.

На жаль, до прибуття швидкої допомоги чоловік помер у кабіні авто.

Відомості внесли у ЄРДР за статтею 115 з приміткою природня смерть. Тіло направили на судово-медичну експертизу, яка і встановить причину смерті чоловіка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, аварія, ДТП, водій, вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майно у Горохові потребує ефективного використання
Сьогодні, 12:55
У школах волинської громади дистанційне навчання продовжили ще на тиждень
Сьогодні, 12:35
Стало зле за кермом: у Ковелі водій врізався у припарковану вантажівку
Сьогодні, 12:27
У селі на Волині бійці ДСНС врятували від знищення вогнем будинок пенсіонерки. ФОТО
Сьогодні, 12:10
Якою буде погода у квітні в Україні: синоптики озвучили прогноз
Сьогодні, 12:06
Схожі новини
На Миколаївщині водій вцілів після зіткнення з деревом, але одразу загинув під колесами іншого авто На Миколаївщині водій вцілів після зіткнення з деревом, але одразу загинув під колесами іншого авто
04 січень, 11:05
На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО На дорозі Горохів – Луцьк перекинулася вантажівка. ФОТО
29 жовтень, 2020, 16:13
На Волині очевидець повернув на місце аварії винуватця зіткнення На Волині очевидець повернув на місце аварії винуватця зіткнення
09 жовтень, 2020, 16:17
Стали відомі деталі смертельної аварії у Ковелі, де вантажівка збила чоловіка Стали відомі деталі смертельної аварії у Ковелі, де вантажівка збила чоловіка
18 червень, 2020, 13:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
На Волині у цьому році планують відремонтувати 46 доріг. СПИСОК
Сьогодні, 13:04
 0
Автотроща українського автобуса у Польщі: у лікарні померла ще одна жертва аварії
Сьогодні, 12:57
 0
Майно у Горохові потребує ефективного використання
Сьогодні, 12:55
 0
У школах волинської громади дистанційне навчання продовжили ще на тиждень
Сьогодні, 12:35
 0
Медіа
відео
1/8