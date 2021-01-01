У школах волинської громади дистанційне навчання продовжили ще на тиждень





Інформацію Ольга Лакиш.



Нагадаємо, дистанційне навчання запровадили у міських та сільських школах Нововолинської громади ще з 22-го березня.



Триватиме воно тепер мінімум до 2-го квітня.



Зазначимо, що з 5-го по 9-те квітня в учнів 5-11 класів розпочнуться канікули. Початкові ж класи продовжать в ці числа навчатись дистанційно, адже канікули в них зараз.



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