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У школах волинської громади дистанційне навчання продовжили ще на тиждень

У школах волинської громади дистанційне навчання продовжили ще на тиждень
Дистанційне навчання для школярів Нововолинської громади продовжили ще на тиждень, до 2-го квітня включно.

Інформацію БУГу підтвердила начальниця управління освіти Ольга Лакиш.

Нагадаємо, дистанційне навчання запровадили у міських та сільських школах Нововолинської громади ще з 22-го березня.

Триватиме воно тепер мінімум до 2-го квітня.

Зазначимо, що з 5-го по 9-те квітня в учнів 5-11 класів розпочнуться канікули. Початкові ж класи продовжать в ці числа навчатись дистанційно, адже канікули в них зараз.

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Теги: дистанційне навчання, Нововолинська громада, канікули
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