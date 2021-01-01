У школах волинської громади дистанційне навчання продовжили ще на тиждень
Сьогодні, 12:35
Дистанційне навчання для школярів Нововолинської громади продовжили ще на тиждень, до 2-го квітня включно.
Інформацію БУГу підтвердила начальниця управління освіти Ольга Лакиш.
Нагадаємо, дистанційне навчання запровадили у міських та сільських школах Нововолинської громади ще з 22-го березня.
Триватиме воно тепер мінімум до 2-го квітня.
Зазначимо, що з 5-го по 9-те квітня в учнів 5-11 класів розпочнуться канікули. Початкові ж класи продовжать в ці числа навчатись дистанційно, адже канікули в них зараз.
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Інформацію БУГу підтвердила начальниця управління освіти Ольга Лакиш.
Нагадаємо, дистанційне навчання запровадили у міських та сільських школах Нововолинської громади ще з 22-го березня.
Триватиме воно тепер мінімум до 2-го квітня.
Зазначимо, що з 5-го по 9-те квітня в учнів 5-11 класів розпочнуться канікули. Початкові ж класи продовжать в ці числа навчатись дистанційно, адже канікули в них зараз.
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