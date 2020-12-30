Автотроща українського автобуса у Польщі: у лікарні померла ще одна жертва аварії
Сьогодні, 12:57
У лікарні міста Жешув померла шоста жертва аварії українського автобуса, що сталася у ніч проти 6 березня.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.
"Напередодні в лікарні помер чоловік - шоста жертва автокатастрофи українського автобуса",- повідомив Павлюк.
За його словами, тіло загиблого планують у четвер вивозити в Україну.
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Транспорт для перевезення тіла зобов'язалася надати страхова компанія, в якій був застрахований українець.
Нагадаємо, що 6 березня в аварію потрапив автобус сполученням "Познань-Херсон", в якому їхали 57 осіб. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. За останньою інформацією, у польських лікарнях залишаються четверо постраждалих у цій катастрофі, з них двоє у критичному стані.
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Про це кореспонденту Укрінформу повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.
"Напередодні в лікарні помер чоловік - шоста жертва автокатастрофи українського автобуса",- повідомив Павлюк.
За його словами, тіло загиблого планують у четвер вивозити в Україну.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали попередню причину аварії у Польщі з багатьма загиблими і травмованими українцями
Транспорт для перевезення тіла зобов'язалася надати страхова компанія, в якій був застрахований українець.
Нагадаємо, що 6 березня в аварію потрапив автобус сполученням "Познань-Херсон", в якому їхали 57 осіб. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. За останньою інформацією, у польських лікарнях залишаються четверо постраждалих у цій катастрофі, з них двоє у критичному стані.
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