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Автотроща українського автобуса у Польщі: у лікарні померла ще одна жертва аварії

Автотроща українського автобуса у Польщі: у лікарні померла ще одна жертва аварії
У лікарні міста Жешув померла шоста жертва аварії українського автобуса, що сталася у ніч проти 6 березня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк.

"Напередодні в лікарні помер чоловік - шоста жертва автокатастрофи українського автобуса",- повідомив Павлюк.

За його словами, тіло загиблого планують у четвер вивозити в Україну.

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Транспорт для перевезення тіла зобов'язалася надати страхова компанія, в якій був застрахований українець.

Нагадаємо, що 6 березня в аварію потрапив автобус сполученням "Познань-Херсон", в якому їхали 57 осіб. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. За останньою інформацією, у польських лікарнях залишаються четверо постраждалих у цій катастрофі, з них двоє у критичному стані.

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Теги: українець, Польща, аварія, жертва
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