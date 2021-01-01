На Волині у цьому році планують відремонтувати 46 доріг. СПИСОК





Про це



На їх ремонт з Державного дорожнього фонду виділять 676,41 млн грн.



Зазначають, у рамках національної програми «Велике будівництво» реконструкцією, капітальним і поточним середнім ремонтами у 2020 році в області відновлено близько 134 км доріг державного значення.



В експлуатацію ввели 16 об’єктів загальною протяжністю 106,8 км. Відтак, Службою автомобільних доріг у Волинській області в поточному році запланували реконструкцію міжнародних, національних, регіональних та територіальних автошляхів. А саме:

– М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на м. Люблін) на ділянці Ковель – Ягодин з доведенням її під параметри І категорії;

– М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). У планах завершити капремонт на окремих ділянках від м.Ковеля до с. Переспа, а також відновлення цього автошляху за маршрутами Доманове – Ковель і Підгайці – межа з Рівненською областю;

– Н-22 Усилуг – Луцьк – Рівне від Володимира-Волинського – завершення розпочатий торік капремонт 13-кілометрової ділянки цього автошляху від Устилуга до Володимира-Волинського за кошти польського кредиту;

– Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква – оновлення дороги на ділянці Ковель – Верба;

– Р-14 Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ – ремонт дороги від с. Дачне у напрямку смт. Маневичі, а також на під’їзді до пункту пропуску «Дольськ»;

– Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на ділянках Піща – Верба, від автошляху Н-22 до с.Зимне та Горохів – Борочиче;

– маршрут Шацьк – Ратне, що пролягає автошляхами Т-03-06 /Т-03-02/ – Шацьк – Вілиця – Прип'ять – Любохини – /Т-03-08/ та Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14/;

– Т-03-01 Залісся – /Т-03-02/ на ділянці між селами Пульмо і Гряда;

– Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі від повороту на с.Благодатне у напрямку с. Павлівка;

– Т-03-11 /Р-14/ – Седлище – Камінь-Каширський – Ковель – /М-19/ – Колодяжне – Локачі – /Н-17/ між селами Війниця – Локачі та Привітне – Скобелка;

– Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ на ділянках Сокіл – Рожище та по селу Шклинь;

– Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни на ділянці від Берестечка до межі з Рівненською областю;

– Т-03-08 Любомль – Дубечне – Здомишель – Ратне – Камінь-Каширський – Любешів – /Р-14 на ділянці Велика Глуша – Погулянка.



«У минулому році ми розпочали встановлювати дві системи зважування у русі WiM; один – поблизу Володимир-Волинського, інший – в районі Копачівки. Ми чудово розуміємо, що на сьогодні важливо не лише відремонтувати дороги, а й зберегти їхню якість на довгий час», – підкреслив начальник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак, під час брифінгу ОДА від 24 березня 2021 року.



За словами Анатолія Посполітака, у цьому році передбаче встановлення ще дві системи зважування у русі. Зокрема, один WiM на автошляху М-07, поблизу Маневицького перехрестя, другий – на Р-14, а саме на виїзді з Колок.



Матеріал підготували за інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області



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