Останній рейс о 19 годині: у Луцьку просять продовжити час руху тролейбуса №4
Сьогодні, 17:50
У Луцьку просять продовжити час руху тролейбуса №4.
Відповідну петицію зареєстрував Віталій Лагода на сайті Єдиної системи місцевих петицій 25 березня.
Автор звернення зауважує, що наразі існує величезна проблема із тролейбусним сполученням з мікрорайону Вересневе і вулиці Львівської, адже:
1) інтервал руху в середньому 20 хвилин, що є дуже багато;
2) тролейбусом можна доїхати тільки до ЦУМа і залізничного вокзалу. На Волі, Відродження, Соборності тільки маршрутками.;
3) останні рейси ідуть о 19 годині, коли ще дуже багато людей закінчують роботу і не можуть доїхати додому тролейбусом.
«Якщо 1 і 2 проблема потребують збільшення кількості тролейбусів, то 3 проблему можна вирішити вже сьогодні, подовживши рух хоч би до 21 години. Про це і закликаю міську раду», - пише лучанин.
Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1574.
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Відповідну петицію зареєстрував Віталій Лагода на сайті Єдиної системи місцевих петицій 25 березня.
Автор звернення зауважує, що наразі існує величезна проблема із тролейбусним сполученням з мікрорайону Вересневе і вулиці Львівської, адже:
1) інтервал руху в середньому 20 хвилин, що є дуже багато;
2) тролейбусом можна доїхати тільки до ЦУМа і залізничного вокзалу. На Волі, Відродження, Соборності тільки маршрутками.;
3) останні рейси ідуть о 19 годині, коли ще дуже багато людей закінчують роботу і не можуть доїхати додому тролейбусом.
«Якщо 1 і 2 проблема потребують збільшення кількості тролейбусів, то 3 проблему можна вирішити вже сьогодні, подовживши рух хоч би до 21 години. Про це і закликаю міську раду», - пише лучанин.
Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1574.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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