Останній рейс о 19 годині: у Луцьку просять продовжити час руху тролейбуса №4





Відповідну Віталій Лагода на сайті Єдиної системи місцевих петицій 25 березня.



Автор звернення зауважує, що наразі існує величезна проблема із тролейбусним сполученням з мікрорайону Вересневе і вулиці Львівської, адже:



1) інтервал руху в середньому 20 хвилин, що є дуже багато;



2) тролейбусом можна доїхати тільки до ЦУМа і залізничного вокзалу. На Волі, Відродження, Соборності тільки маршрутками.;



3) останні рейси ідуть о 19 годині, коли ще дуже багато людей закінчують роботу і не можуть доїхати додому тролейбусом.



«Якщо 1 і 2 проблема потребують збільшення кількості тролейбусів, то 3 проблему можна вирішити вже сьогодні, подовживши рух хоч би до 21 години. Про це і закликаю міську раду», - пише лучанин.



Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням:

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