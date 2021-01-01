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Останній рейс о 19 годині: у Луцьку просять продовжити час руху тролейбуса №4

Останній рейс о 19 годині: у Луцьку просять продовжити час руху тролейбуса №4
У Луцьку просять продовжити час руху тролейбуса №4.

Відповідну петицію зареєстрував Віталій Лагода на сайті Єдиної системи місцевих петицій 25 березня.

Автор звернення зауважує, що наразі існує величезна проблема із тролейбусним сполученням з мікрорайону Вересневе і вулиці Львівської, адже:

1) інтервал руху в середньому 20 хвилин, що є дуже багато;

2) тролейбусом можна доїхати тільки до ЦУМа і залізничного вокзалу. На Волі, Відродження, Соборності тільки маршрутками.;

3) останні рейси ідуть о 19 годині, коли ще дуже багато людей закінчують роботу і не можуть доїхати додому тролейбусом.

«Якщо 1 і 2 проблема потребують збільшення кількості тролейбусів, то 3 проблему можна вирішити вже сьогодні, подовживши рух хоч би до 21 години. Про це і закликаю міську раду», - пише лучанин.

Підписати петицію можна, перейшовши за посиланням: https://petition.e-dem.ua/lutsk/Petition/View/1574.

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Теги: Луцьк, тролейбус №4, час руху, петиція
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