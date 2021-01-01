На Волині патрульні з приладом TruCAM працюють на нових ділянках доріг
Сьогодні, 13:11
У патрульній поліції розповіли, що на волинських дорогах уже з 22 березня правоохоронці з приладом TruCAM працюють на нових ділянках.
Зокрема, у Волинській області це ділянки на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин (470-506 км) та у Луцьку на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській та Набережній.
Також зауважують, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомляють дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. Окрім того, у місцях фіксації порушень, службовий автомобіль стоїть із увімкненими синіми проблисковими маячками.
А нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху.
Також в області із приладом TruCAM патрульні працюють ще на таких ділянках:
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (80-137 км);
Н-17 Львів — Радехів — Луцьк (71-87 км);
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне (0-130 км);
м. Луцьк, вулиця Конякіна та проспект Відродження.
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Зокрема, у Волинській області це ділянки на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин (470-506 км) та у Луцьку на вулицях Львівській, Ковельській, Рівненській та Набережній.
Також зауважують, що про використання приладів вимірювання швидкості водіїв повідомляють дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень. Окрім того, у місцях фіксації порушень, службовий автомобіль стоїть із увімкненими синіми проблисковими маячками.
А нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху.
Також в області із приладом TruCAM патрульні працюють ще на таких ділянках:
М-19 Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече (80-137 км);
Н-17 Львів — Радехів — Луцьк (71-87 км);
Н-22 Устилуг — Луцьк — Рівне (0-130 км);
м. Луцьк, вулиця Конякіна та проспект Відродження.
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