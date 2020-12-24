вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих
У Луцьку трапилась аварія за участю вантажівки та маршрутного таксі.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

ДТП сталась в обідню пору 25 березня поблизу мосту на вулиці Ківерцівській.

В автопригоду потрапила приміська маршрутка № 107. У неї - пошкоджена ліва частина, а також від удару вилетіло лобове скло. Вантажівка отримала значні механічні ушкодження передньої частини. По дорозі розсипався пісок, яким був навантажений автомобіль.

На ділянці дороги, де трапилась аварія, ускладнений рух транспорту.

На місці працює патрульна поліція, яка здійснює регулювання руху, та встановлює обставини ДТП.

Як повідомив у коментарі журналістам керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, 8 людей постраждало, сімох з них госпіталізували у міську клінічну лікарню. На місці ДТП чергує три бригади ЕМД.

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ДТП, Ківерцівська, міст, вантажівка, маршрутка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Пошкоджена ліва частина маршрутки а не права
Відповісти
Маршрутка не пропустила зіла
На скільки я бачу
Відповісти
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Європі хочуть запровадити жорсткий локдаун на Великдень
Сьогодні, 13:35
У Ковелі «перекроїли» бюджет громади: на що спрямують гроші
Сьогодні, 13:28
У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих
Сьогодні, 13:26
На Волині патрульні з приладом TruCAM працюють на нових ділянках доріг
Сьогодні, 13:11
На Волині у цьому році планують відремонтувати 46 доріг. СПИСОК
Сьогодні, 13:04
Схожі новини
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО У Луцьку водій вантажівки розтрощив бетонну арку. ФОТО
24 грудень, 2020, 09:24
Перекинулася маршрутка Київ–Луцьк: постраждали семеро людей. ФОТО Перекинулася маршрутка Київ–Луцьк: постраждали семеро людей. ФОТО
09 червень, 2019, 11:30
У Луцьку вантажівка пошкодила дах приватного будинку. ФОТО У Луцьку вантажівка пошкодила дах приватного будинку. ФОТО
10 вересень, 2018, 14:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації
Сьогодні, 14:28
 0
В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»
Сьогодні, 14:26
 0
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
 0
Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8