У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих





Про це



ДТП сталась в обідню пору 25 березня поблизу мосту на вулиці Ківерцівській.



В автопригоду потрапила приміська маршрутка № 107. У неї - пошкоджена ліва частина, а також від удару вилетіло лобове скло. Вантажівка отримала значні механічні ушкодження передньої частини. По дорозі розсипався пісок, яким був навантажений автомобіль.



На ділянці дороги, де трапилась аварія, ускладнений рух транспорту.



На місці працює патрульна поліція, яка здійснює регулювання руху, та встановлює обставини ДТП.



Як повідомив у коментарі журналістам керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль, 8 людей постраждало, сімох з них госпіталізували у міську клінічну лікарню. На місці ДТП чергує три бригади ЕМД.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась аварія за участю вантажівки та маршрутного таксі.Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.ДТП сталась в обідню пору 25 березня поблизу мосту на вулиці Ківерцівській.В автопригоду потрапила приміська маршрутка № 107. У неї - пошкоджена ліва частина, а також від удару вилетіло лобове скло. Вантажівка отримала значні механічні ушкодження передньої частини. По дорозі розсипався пісок, яким був навантажений автомобіль.На ділянці дороги, де трапилась аварія, ускладнений рух транспорту.На місці працює патрульна поліція, яка здійснює регулювання руху, та встановлює обставини ДТП.Як повідомив у коментарі журналістам керівник Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 8 людей постраждало, сімох з них госпіталізували у міську клінічну лікарню. На місці ДТП чергує три бригади ЕМД.

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