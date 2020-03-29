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У Ковелі «перекроїли» бюджет громади: на що спрямують гроші

У Ковелі «перекроїли» бюджет громади: на що спрямують гроші
У Ковелі внесли зміни до бюджету територіальної громади. Йдеться про розподіл вільного залишку коштів на початок року.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 25 березня, під час сесії міської ради, повідомляють на сайті мерії.

Гроші планують спрямувати на вирішення першочергових заходів у різних сферах життєдіяльності міста. Інформувала з цього питання начальник фінансового управління Валентина Романчук.

Майже 6 мільйонів гривень буде спрямовано на медицину. Зокрема, 4 мільйони отримає МТМО на реконструкцію приймального відділення. 300 тисяч виділяються з бюджету на проведення поточного ремонту палат для ветеранів війни та учасників АТО в стаціонарних відділеннях центральної районної лікарні.

Крім того, для цієї категорії людей 100 тисяч спрямують на оплату послуг з проведення комплексу діагностичних досліджень методом МРТ та КТ, 50 тисяч — на зубопротезування.

Пів мільйона додатково піде на пільгове забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів, 100 тисяч — на витратні матеріали для дітей, хворих на цукровий діабет, 300 тисяч — на проведення медичного огляду військовозобов’язаних, призовників, допризовників.
Подбають і про ФАПи та Білинську і Зарічнянську амбулаторії, забезпечивши їх необхідними медичними приладами та інструментарієм у сумі на 50 тисяч гривень.

Щодо закладів освіти, то вони теж отримають чималу фінансову підтримку.

На капітальний ремонт санвузлів та каналізаційної системи ліцею №7 виділено понад 1 мільйон 620 тисяч гривень. На такі ж потреби для закладів дошкільної освіти спрямують півтора мільйона .

У подальшому відремонтувати санітарні кімнати мають у ліцеї №13. На виготовлення необхідної проектно-кошторисної документації передбачено 100 тисяч гривень.

У дитсадки закуплять нові меблі, Палац учнівської молоді отримає піаніно, ліцей імені Олени Пчілки - інтерактивну дошку, а Центр професійного розвитку педагогічних працівників — комп'ютерну техніку.

Значну суму коштів буде використано на будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів комунального господарства міста.

Цьогоріч буде оновлено ще 4 прибудинкові території за адресами: вул. Чайковського,9; вул. Тетральна, 32 - бульвар Лесі Українки, 31,35; вул. Заводська,3 та вул. Шевченка,9. На це передбачено 8 мільйонів гривень.

На реконструкцію водопровідної мережі від свердловини № 11 до насосної станції другого підйому по вул. Геологів буде профінансовано 3 мільйони, реконструкцію котельні по вул. Володимирській,85 — півтора, водовідведення на вулиці Федьковича та провулку Фестивальному — 100 тисяч гривень.

Понад 2 мільйони планують використати на дороги у с. Зелена - вул. Поліська, у Волі Ковельській - вул. Воля.

На будівництво кладовища на вулиці Варшавській буде освоєно 2 мільйони, придбання снігоприбиральної техніки для КП “Добробут” - 700 тисяч гривень.

250 тисяч гривень виділяється на соціальний захист населення. Збільшуються видатки і на управління культури, молоді та спорту на понад 2 мільйони гривень. Планується розпочати роботи з реконструкції приміщення на вулиці Степана Бандери, де у подальшому має бути Ковельський історичний музей.

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Теги: Ковель, бюджет
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Коментарі 1
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А забули виділити на *розумні*запинки і на фонтан в центрі і ще на муніципальну варту(поліцію),на черевики,пальто.
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