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На Волині пенсіонер поранив знайомого, намагаючись застрелити свиню

На Волині пенсіонер поранив знайомого, намагаючись застрелити свиню
77-річного жителя одного із сіл Ковельського району підозрюють у незаконних діях зі зброєю та заподіянні тілесних ушкоджень односельцю.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.

Слідство встановило, що 18 грудня 2020 року пенсіонер, намагаючись застрелити свійську свиню із саморобної рушниці, поранив знайомого в руку.

Згодом в оселі чоловіка поліцейські, окрім не зареєстрованої рушниці, виявили ще і порох, який він незаконно зберігав.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

Зауважимо, що за незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами санкцією ч.1 ст. 263 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Фото - ілюстративне

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Теги: Ковельщина, рушниця, підозра
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