Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю

40-річний житель Любомля, який порушив заборону наближатися до дружини і дітей, втрапив за ґрати.Згідно з рішенням Любомльського районного суду, судимому за незаконне поводження зі зброєю чоловіку, який перебуває на іспитовому терміні, було заборонено 6 місяців бувати в місці спільного проживання з колишньою дружиною та дітьми і наближатися до них на відстань ближче 100 метрів, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Проте він кілька разів навідувався п’яним до будинку, ображав дітей і колишню дружину та лаявся.Шацький районний суд визнав волинянина винним в умисному невиконанні обмежувального припису та призначив йому покарання у виді 3 років та 3 місяців позбавлення волі.