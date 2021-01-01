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Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю

Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
40-річний житель Любомля, який порушив заборону наближатися до дружини і дітей, втрапив за ґрати.

Згідно з рішенням Любомльського районного суду, судимому за незаконне поводження зі зброєю чоловіку, який перебуває на іспитовому терміні, було заборонено 6 місяців бувати в місці спільного проживання з колишньою дружиною та дітьми і наближатися до них на відстань ближче 100 метрів, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

Проте він кілька разів навідувався п’яним до будинку, ображав дітей і колишню дружину та лаявся.

Шацький районний суд визнав волинянина винним в умисному невиконанні обмежувального припису та призначив йому покарання у виді 3 років та 3 місяців позбавлення волі.



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Теги: сімейний насильник, тюрма
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