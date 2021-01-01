Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
40-річний житель Любомля, який порушив заборону наближатися до дружини і дітей, втрапив за ґрати.
Згідно з рішенням Любомльського районного суду, судимому за незаконне поводження зі зброєю чоловіку, який перебуває на іспитовому терміні, було заборонено 6 місяців бувати в місці спільного проживання з колишньою дружиною та дітьми і наближатися до них на відстань ближче 100 метрів, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Проте він кілька разів навідувався п’яним до будинку, ображав дітей і колишню дружину та лаявся.
Шацький районний суд визнав волинянина винним в умисному невиконанні обмежувального припису та призначив йому покарання у виді 3 років та 3 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Згідно з рішенням Любомльського районного суду, судимому за незаконне поводження зі зброєю чоловіку, який перебуває на іспитовому терміні, було заборонено 6 місяців бувати в місці спільного проживання з колишньою дружиною та дітьми і наближатися до них на відстань ближче 100 метрів, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Проте він кілька разів навідувався п’яним до будинку, ображав дітей і колишню дружину та лаявся.
Шацький районний суд визнав волинянина винним в умисному невиконанні обмежувального припису та призначив йому покарання у виді 3 років та 3 місяців позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»
Сьогодні, 14:26
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
В Європі хочуть запровадити жорсткий локдаун на Великдень
Сьогодні, 13:35