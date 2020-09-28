Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка





Запис опублікували на сторінці муніципалів у фейсбуці.



Зазначається, що сьогодні, 25 березня, о 12:08 годині на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вулиці Ківерцівській зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля.



Як видно з відокамер, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.



На місці події одразу працювало декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога.



Відомо, що госпіталізували 7 людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Департамент муніципальної варти Луцької міської ради опублікував відео ДТП за участі маршрутки та вантажного автомобіля , яка трапилась у Луцьку.Запис опублікували на сторінці муніципалів у фейсбуці.Зазначається, що сьогодні, 25 березня, о 12:08 годині на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вулиці Ківерцівській зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля.Як видно з відокамер, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.На місці події одразу працювало декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога.Відомо, що госпіталізували 7 людей.

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