Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради опублікував відео ДТП за участі маршрутки та вантажного автомобіля, яка трапилась у Луцьку.
Запис опублікували на сторінці муніципалів у фейсбуці.
Зазначається, що сьогодні, 25 березня, о 12:08 годині на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вулиці Ківерцівській зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля.
Як видно з відокамер, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.
На місці події одразу працювало декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога.
Відомо, що госпіталізували 7 людей.
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Запис опублікували на сторінці муніципалів у фейсбуці.
Зазначається, що сьогодні, 25 березня, о 12:08 годині на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вулиці Ківерцівській зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля.
Як видно з відокамер, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.
На місці події одразу працювало декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога.
Відомо, що госпіталізували 7 людей.
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Коментарі 1
ва всьом вінават маршрутчік!
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Сьогодні, 14:09