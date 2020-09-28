вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка

Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Департамент муніципальної варти Луцької міської ради опублікував відео ДТП за участі маршрутки та вантажного автомобіля, яка трапилась у Луцьку.

Запис опублікували на сторінці муніципалів у фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні, 25 березня, о 12:08 годині на камерах відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вулиці Ківерцівській зафіксували дорожньо-транспортну пригоду за участі маршрутки та вантажного автомобіля.

Як видно з відокамер, водій маршрутки №107 не пересвідчився у безпечності свого маневру, а саме не пропустив автомобіль ЗІЛ, що рухався прямо головною дорогою. Це і призвело до зіткнення.

На місці події одразу працювало декілька екіпажів поліції та екстрена швидка допомога.

Відомо, що госпіталізували 7 людей.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, маршрутка, вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ва всьом вінават маршрутчік!
Відповісти
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації
Сьогодні, 14:28
В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»
Сьогодні, 14:26
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
На Волині пенсіонер поранив знайомого, намагаючись застрелити свиню
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: вісім постраждалих
Сьогодні, 13:26
В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО В маршрутку «Луцьк-Зарічне» врізався легковик: травмувалося троє людей. ФОТО
28 вересень, 2020, 15:38
На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО На Ковельській у Луцьку вантажівка врізалася в маршрутку. ВІДЕО
02 вересень, 2020, 11:18
У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО У Луцьку сталася подвійна аварія за участю маршрутки. ФОТО
31 серпень, 2020, 20:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
Аварія за участю маршрутки на Ківерцівській: один з постраждалих – в реанімації
Сьогодні, 14:28
 0
В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»
Сьогодні, 14:26
 0
Опублікували відео аварії на Ківерцівській, у якій зіткнулись вантажівка і маршрутка
Сьогодні, 14:09
 0
Понад 3 роки сидіте у тюрмі волинянин, який «тероризував» свою сім'ю
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8