В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини «CoronaVac»

В Україну відправили першу партію вакцин проти COVID-19 з Китаю.Про це у фейсбуці повідомляє Посольство України в Китайській народній республіці.Зазначається, що 25 березня в Україну було відправили першу партію із замовлених Україною 1,915 млн. вакцин проти COVID-19 “CoronaVac” виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.Інформують, що інактивована вакцина, що була 10 березня 2021 року зареєстрована МОЗ України, пройшла усі етапи клінічних досліджень, офіційно підтвердивши її ефективність і безпечність, і наразі вже широко застосовується для захисту населення від пандемії у КНР, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії тощо.До слова, компанія Sinovac Biotech була заснована у 1999 р. і наразі є світовим лідером у розробці і виробництві вакцин різних типів (гепатит A і Б, вітряна віспа, пташиний грип H5N1, свинячий грип H1N1, ентеровіруси тощо).