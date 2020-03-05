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Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо він хотів відкупитись від патрульних

Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо він хотів відкупитись від патрульних
За надання хабаря поліцейським волинянин сплатив 17 тисяч гривень штрафу.

Повідомляють, що 21 січня, на автодорозі сполученням «Ковель-Камінь-Каширський» патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat. Водій, 34-річний ковельчанин, порушив правила користування зовнішніми освітлювальними приладами та кермував автівкою без посвідчення водія, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Щоб уникнути відповідальності чоловік надав поліцейському 500 гривень хабара.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Факт дачі хабаря належним чином зафіксували, гроші вилучили. За порушення правил дорожнього руху поліцейські склали на порушника адмінматеріали.

Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, кримінальне провадження з обвинувальним актом направили у суд.

Розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні це кримінальне провадження, Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав волинянина винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 17 тис. грн. штрафу.


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Теги: хабар, суд, поліцейські, Волинь
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