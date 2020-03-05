Волинянину «впаяли» 17 тисяч гривень штрафу, бо він хотів відкупитись від патрульних
Сьогодні, 14:41
За надання хабаря поліцейським волинянин сплатив 17 тисяч гривень штрафу.
Повідомляють, що 21 січня, на автодорозі сполученням «Ковель-Камінь-Каширський» патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat. Водій, 34-річний ковельчанин, порушив правила користування зовнішніми освітлювальними приладами та кермував автівкою без посвідчення водія, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Щоб уникнути відповідальності чоловік надав поліцейському 500 гривень хабара.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Факт дачі хабаря належним чином зафіксували, гроші вилучили. За порушення правил дорожнього руху поліцейські склали на порушника адмінматеріали.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, кримінальне провадження з обвинувальним актом направили у суд.
Розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні це кримінальне провадження, Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав волинянина винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 17 тис. грн. штрафу.
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Повідомляють, що 21 січня, на автодорозі сполученням «Ковель-Камінь-Каширський» патрульні поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen Passat. Водій, 34-річний ковельчанин, порушив правила користування зовнішніми освітлювальними приладами та кермував автівкою без посвідчення водія, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Щоб уникнути відповідальності чоловік надав поліцейському 500 гривень хабара.
На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Факт дачі хабаря належним чином зафіксували, гроші вилучили. За порушення правил дорожнього руху поліцейські склали на порушника адмінматеріали.
Волинянину повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, кримінальне провадження з обвинувальним актом направили у суд.
Розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні це кримінальне провадження, Ковельський міськрайонний суд Волинської області визнав волинянина винуватим у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у виді 17 тис. грн. штрафу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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