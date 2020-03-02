Волинські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку України з фехтування на візках





Про це Олексій Сундієв.



Змагання відбулися на олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа».



Спортсмени фехтували у двох видах зброї – у шпазі та рапірі. Марія Іванчик з Луцька та Іван Рижко з Демидівки, який представляє Волинь, здобули по дві бронзові медалі.



Зі слів тренера фехтувальників, після змагань Марію Іванчик залишили на навчально-тренувальному зборі в Києві до 4 квітня, де також тренується багато паралімпійських чемпіонів. Каже, що основний склад спортсменів української команди фехтувальників після збору поїде цьогоріч на Паралімпіаду-2021.



«Це друга їхня поїздка, і спортсмени покращили свої результат і навички», – наголосив Олексій Сундієв.







Тренер зазначив, що Марія Іванчик, окрім спорту, також навчається на медичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки.







Наступним етапом стане чемпіонат України з фехтування на візках, який відбудеться восени цього року в «Конча-Заспі».



Як зазначив Олексій Сундієв, спортсмени постійно тренуються та займаються в обласній спортивній дитячо-юнацькій школі для людей з інвалідністю. Він розповідає, що на змаганнях представляли Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Команда з Волині привезла чотири нагороди з кубка України з фехтування на візках-2021. Двоє спортсменів здобули по дві бронзові нагороди.Про це Суспільному розповів тренер-викладач, заслужений майстер спорту УкраїниЗмагання відбулися на олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа».Спортсмени фехтували у двох видах зброї – у шпазі та рапірі.з Луцька таз Демидівки, який представляє Волинь, здобули по дві бронзові медалі.Зі слів тренера фехтувальників, після змагань Марію Іванчик залишили на навчально-тренувальному зборі в Києві до 4 квітня, де також тренується багато паралімпійських чемпіонів. Каже, що основний склад спортсменів української команди фехтувальників після збору поїде цьогоріч на Паралімпіаду-2021.«Це друга їхня поїздка, і спортсмени покращили свої результат і навички», – наголосив Олексій Сундієв.Тренер зазначив, що Марія Іванчик, окрім спорту, також навчається на медичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки.Наступним етапом стане чемпіонат України з фехтування на візках, який відбудеться восени цього року в «Конча-Заспі».Як зазначив Олексій Сундієв, спортсмени постійно тренуються та займаються в обласній спортивній дитячо-юнацькій школі для людей з інвалідністю. Він розповідає, що на змаганнях представляли Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію