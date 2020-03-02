Волинські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку України з фехтування на візках
Сьогодні, 15:30
Команда з Волині привезла чотири нагороди з кубка України з фехтування на візках-2021. Двоє спортсменів здобули по дві бронзові нагороди.
Про це Суспільному розповів тренер-викладач, заслужений майстер спорту України Олексій Сундієв.
Змагання відбулися на олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа».
Спортсмени фехтували у двох видах зброї – у шпазі та рапірі. Марія Іванчик з Луцька та Іван Рижко з Демидівки, який представляє Волинь, здобули по дві бронзові медалі.
Зі слів тренера фехтувальників, після змагань Марію Іванчик залишили на навчально-тренувальному зборі в Києві до 4 квітня, де також тренується багато паралімпійських чемпіонів. Каже, що основний склад спортсменів української команди фехтувальників після збору поїде цьогоріч на Паралімпіаду-2021.
«Це друга їхня поїздка, і спортсмени покращили свої результат і навички», – наголосив Олексій Сундієв.
Тренер зазначив, що Марія Іванчик, окрім спорту, також навчається на медичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Наступним етапом стане чемпіонат України з фехтування на візках, який відбудеться восени цього року в «Конча-Заспі».
Як зазначив Олексій Сундієв, спортсмени постійно тренуються та займаються в обласній спортивній дитячо-юнацькій школі для людей з інвалідністю. Він розповідає, що на змаганнях представляли Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
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Про це Суспільному розповів тренер-викладач, заслужений майстер спорту України Олексій Сундієв.
Змагання відбулися на олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа».
Спортсмени фехтували у двох видах зброї – у шпазі та рапірі. Марія Іванчик з Луцька та Іван Рижко з Демидівки, який представляє Волинь, здобули по дві бронзові медалі.
Зі слів тренера фехтувальників, після змагань Марію Іванчик залишили на навчально-тренувальному зборі в Києві до 4 квітня, де також тренується багато паралімпійських чемпіонів. Каже, що основний склад спортсменів української команди фехтувальників після збору поїде цьогоріч на Паралімпіаду-2021.
«Це друга їхня поїздка, і спортсмени покращили свої результат і навички», – наголосив Олексій Сундієв.
Тренер зазначив, що Марія Іванчик, окрім спорту, також навчається на медичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Наступним етапом стане чемпіонат України з фехтування на візках, який відбудеться восени цього року в «Конча-Заспі».
Як зазначив Олексій Сундієв, спортсмени постійно тренуються та займаються в обласній спортивній дитячо-юнацькій школі для людей з інвалідністю. Він розповідає, що на змаганнях представляли Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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