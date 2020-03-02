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Волинські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку України з фехтування на візках

Волинські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку України з фехтування на візках
Команда з Волині привезла чотири нагороди з кубка України з фехтування на візках-2021. Двоє спортсменів здобули по дві бронзові нагороди.

Про це Суспільному розповів тренер-викладач, заслужений майстер спорту України Олексій Сундієв.

Змагання відбулися на олімпійському навчально-спортивному центрі «Конча-Заспа».

Спортсмени фехтували у двох видах зброї – у шпазі та рапірі. Марія Іванчик з Луцька та Іван Рижко з Демидівки, який представляє Волинь, здобули по дві бронзові медалі.

Зі слів тренера фехтувальників, після змагань Марію Іванчик залишили на навчально-тренувальному зборі в Києві до 4 квітня, де також тренується багато паралімпійських чемпіонів. Каже, що основний склад спортсменів української команди фехтувальників після збору поїде цьогоріч на Паралімпіаду-2021.

«Це друга їхня поїздка, і спортсмени покращили свої результат і навички», – наголосив Олексій Сундієв.

Волинські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку України з фехтування на візках


Тренер зазначив, що Марія Іванчик, окрім спорту, також навчається на медичному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Волинські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку України з фехтування на візках


Наступним етапом стане чемпіонат України з фехтування на візках, який відбудеться восени цього року в «Конча-Заспі».

Як зазначив Олексій Сундієв, спортсмени постійно тренуються та займаються в обласній спортивній дитячо-юнацькій школі для людей з інвалідністю. Він розповідає, що на змаганнях представляли Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

Волинські спортсмени завоювали чотири нагороди на Кубку України з фехтування на візках



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Теги: Волинь, спорт, фехтування на візках, кубок, нагороди
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