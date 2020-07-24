В психлікарні в Олиці закривають відділення





Про це стало відомо у четвер, 25 березня, під час засідання комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, пише



Директорка обласної психлікарні Людмила Юрко розповіла, що відділення знаходиться у відокремленій будівлі за межами Олицького замку. Там працюють двоє лікарів – фтизіатр і психіатр, 12 медсестер, 13 санітарів. Фонд заробітної плати – 270 тисяч гривень на місяць. Відділення розраховане на 20 пацієнтів, але зараз там перебуває 15 хворих.







«При цьому лише 5 з них отримують протитуберкульозну терапію, а решта залишається у відділенні лише через те, що раніше хворіла туберкульозом, а зараз не має родичів, які хочуть їх забрати, або житла. Це означає, що робота відділення неефективна. До того ж будівля – в аварійному стані», - розповіла Людмила Юрко.



З її слів, сімох людей переведуть в будинок-інтернат. Ще 5 потрібно перевести в обласний фтизіопульмонологічний медичний центр. 26 лютого працівникам оголосили про скорочення, а 26 травня відділення офіційно закриють.



Генеральний директор фтизіопульмонологічного медичного центру Іван Нискогуз заявив, що загалом не проти приймати у заклад хворих на туберкульоз з психічними розладами. Однак він переконаний, що ці 5 хворих, які вже давно перебувають у психлікарні, не відповідають критеріям госпіталізації.



«Наш фтизіатр, який також працює у психлікарні, сказав, що всі хворі завершують своє лікування. А в стаціонарі потрібно лікувати лише до знебацилення, далі - амбулаторно. Середня тривалість перебування пацієнтів у нашому стаціонарі – 35 днів, далі хворі безпечні для оточуючих і можуть продовжувати лікування вдома», - пояснив очільник медзакладу.



Куди врешті потраплять згадані пацієнти психлікарні, наразі невідомо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна психіатрична лікарня закриває психотуберкульозне відділення у селищі Олика через брак коштів. Працівників скоротять, а пацієнтів переведуть в інтернати або фтизіопульмонологічний медичний центр (колишній тубдиспансер).Про це стало відомо у четвер, 25 березня, під час засідання комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, материнства та дитинства, пише "Перший" Директорка обласної психлікарні Людмила Юрко розповіла, що відділення знаходиться у відокремленій будівлі за межами Олицького замку. Там працюють двоє лікарів – фтизіатр і психіатр, 12 медсестер, 13 санітарів. Фонд заробітної плати – 270 тисяч гривень на місяць. Відділення розраховане на 20 пацієнтів, але зараз там перебуває 15 хворих.«При цьому лише 5 з них отримують протитуберкульозну терапію, а решта залишається у відділенні лише через те, що раніше хворіла туберкульозом, а зараз не має родичів, які хочуть їх забрати, або житла. Це означає, що робота відділення неефективна. До того ж будівля – в аварійному стані», - розповіла Людмила Юрко.З її слів, сімох людей переведуть в будинок-інтернат. Ще 5 потрібно перевести в обласний фтизіопульмонологічний медичний центр. 26 лютого працівникам оголосили про скорочення, а 26 травня відділення офіційно закриють.Генеральний директор фтизіопульмонологічного медичного центру Іван Нискогуз заявив, що загалом не проти приймати у заклад хворих на туберкульоз з психічними розладами. Однак він переконаний, що ці 5 хворих, які вже давно перебувають у психлікарні, не відповідають критеріям госпіталізації.«Наш фтизіатр, який також працює у психлікарні, сказав, що всі хворі завершують своє лікування. А в стаціонарі потрібно лікувати лише до знебацилення, далі - амбулаторно. Середня тривалість перебування пацієнтів у нашому стаціонарі – 35 днів, далі хворі безпечні для оточуючих і можуть продовжувати лікування вдома», - пояснив очільник медзакладу.Куди врешті потраплять згадані пацієнти психлікарні, наразі невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію