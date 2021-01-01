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Тисячі ниток, які переплітаються між собою: художник з Волині винайшов власну техніку написання картин. ФОТО

Тисячі ниток, які переплітаються між собою: художник з Волині винайшов власну техніку написання картин. ФОТО
Його роботи здаються складним механізмом, який містить у собі безліч тонких деталей. Художник Віталій Федоренко з Володимира-Волинського винайшов власну техніку написання картин.

Свої роботи він показав БУГу.

Кожна картина Віталія пройнята глибоким сенсом, вона передає особливий настрій і живу енергетику. Вражає і техніка виконання. Якщо придивитися, можна помітити, що кожен штрих нагадує тонке волокно, тисячі ниток, які переплітаються між собою. Цими тонкими мазками вдало імітується рух і шум малюнку, мимохіть здається, що деталі рухаються.
“Тополі”
“Тополі”
“Розквітає ранок”
“Розквітає ранок”

На написання однієї картини, в залежності від складності та величини, витрачається 2-3 тижні. Художник може провести за мольбертом увесь свій день. Виконує роботу лише в тишині та спокої, ніхто не повинен заважати, у творчому контакті тільки він і картина.

Роботи Віталія у його фейсбуці часто порівнюють з відомим на весь світ художником і одним зі 100-та геніїв сучасності Іваном Марчуком. Техніка виконання світового митця має назву пльонтанізм.

І, дійсно, їхні техніки дуже подібні. Проте художник з Володимира переконує, що свою він винайшов сам і, з професійної точки зору, в ній помітні суттєві відмінності. За словами Федоренка, і він, і пан Марчук працюють завжди наодинці і нікому не дають майстер-класів, тому їхні роботи неможливо скопіювати. Обидва художники бережуть свій стиль написання в таємниці.
“Імпульси емоцій”
“Імпульси емоцій”
“Над рікою
“Над рікою

Щоб написати картину, необхідно впіймати музу, розповідає художник. Також ділиться тим, як це вдається йому зробити.

“Іноді достатньо прокинутися з гарним настроєм, ще може пощастити зустріти по дорозі до майстерні людину, яка тебе надихне. Пишу тільки в хорошому настрої, а якщо його немає – виходжу за натхненням на природу.

У творчих людей дуже мінливий настрій, з поганим я навіть не підходжу до мольберту”, - каже художник.

“Всі люди дивляться, а художник бачить”, - говорить Федоренко. Розповідає, що останній штрих наносить інтуїтивно.

Федоренко ще з дитинства розумів, що в нього творчий “діагноз”. Навчався тільки в художній школі, далі займався самоосвітою.
Тисячі ниток, які переплітаються між собою: художник з Волині винайшов власну техніку написання картин. ФОТО
“Останній день зими”
“Останній день зими”

“Я постійно себе шукав і мої стилі часто мінялися. Ось цей мені наразі найближчий і я вирішив залишитися в ньому”, – розповів він.

Віталій поділився, що інші стилі написання його обмежують, а в своєму теперішньому, який так часто порівнюють з пльонтанізмом, він відчуває себе вільним і може “виходити за рамки”.

Перша виставка художника відбулася в 2015-му році в КМЦ, наступна - в місцевому музеї в 2017-му. Далі він їздив на міжнародні пленери, де шукав свій стиль.

“На картини важливо не лише дивитися – їх треба відчувати”, – наголошує Віталій.

Дійсно, кожна його картина живе своїм життям і показує широку емоційну гаму.

Незабаром у Віталія Федоренка буде особиста виставка у Ковелі, де він 26-го березня презентує нові картини.

Наразі масштабним виставкам перешкоджає карантин. Але з іншого боку, говорить Федоренко, це чудова можливість покращити свої навички і вийти в світ потім із ще більним досвідом і напрацюваннями.

Тисячі ниток, які переплітаються між собою: художник з Волині винайшов власну техніку написання картин. ФОТО
Тисячі ниток, які переплітаються між собою: художник з Волині винайшов власну техніку написання картин. ФОТО

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Теги: художник, Володимир, техніка написання
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Коментарі 1
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Чувак просто малює як Марчук - соь тепер ми знаємо хто може підроблювати його роботи)
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