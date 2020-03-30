Під Луцьком спіймали чоловіка, який займався підводним полюванням і наловив забагато риби

На водоймі поблизу села Крупа Луцького району рибінспектори спільно з громадськими активістами провели рейд.Про це інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Так, днями пізно ввечері викрили чоловіка, який здійснював підводне полювання гарпунною рушницею. Підводний мисливець встиг виловити 8 кг риби, чим перевищив добову норму на 5 кг. Збитки, завдані рибним запасам, склали 748 грн.На нього склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи передадуть до суду для притягнення правопорушника до відповідальності та відшкодування завданої шкоди.Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів здійснювався відповідно до постанови КМУ від 21.11.2011 р. № 1209 «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди внаслідок незаконного добування або знищення цінних видів водних біоресурсів». Так, компенсація за один виловлений екземпляр карпа становить 306 грн, карася сріблястого – 17 грн.Нагадуємо, з першого квітня розпочинається нерестова заборона на вилов. Відповідно до правил любительського та спортивного рибальства, під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ.