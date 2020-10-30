У військовій частині 1141 у Луцьку відзначили 7 річницю створення Нацгвардії України





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Привітати військовослужбовців зі святом завітали священнослужителі, представники міської, обласної влади, правоохоронних структур.



Командир військової частини 1141 підполковник Василь Гуртовський, звертаючись до присутніх на заході, подякував кожному військовослужбовцю за сумлінність, постійну готовність захистити нашу державу і громадян, представникам влади і правоохоронцям – за допомогу й співпрацю, а священнослужителям - за духовну підтримку не тільки особового складу, але й родин військовослужбовців.



«Упевнено можна сказати, що саме у березні 2014 року почалося формування новітньої історії України і становлення українського війська, загартованого війною на сході. Це свято людей із чіткою життєвою позицією, високим рівнем національної свідомості й мотивації, справжніx патріотів своєї країни. Рівно рік тому ми стикнулися з новим викликом – боротьбою з коронавірусною інфекцією. Саме бійці Національної гвардії України разом з медиками, поліцейськими, рятувальниками стали першими на шляху протидії поширенню Covid-19. Разом ми продовжуємо стримувати поширення коронавірусу, роблячи значний внесок у збереження життя та здоров’я українців, а також забезпечувати правопорядок і спокій наших громадян», - зазначив він.



На заході був також присутній перший командир частини полковник Павло Алєксєєнко, який також з вітальним словом звернувся до військовослужбовців.



«З початком російської агресії у гвардійців не було ні форми, ні техніки й озброєння, ні нормального забезпечення. Але це все компенсувалося вашим бойовим настроєм, вашим патріотизмом і готовністю захищати свою рідну землю. Вас пам’ятає Маріуполь, вас пам’ятає Донеччина. І проходивши останні роки службу на сході, я дійсно пишався, що брав безпосередню участь у створенні цієї частини, бо ви показали себе з найкращого боку і до цього часу продовжуєте гідно служити народу України», - наголосив він.



За зразкове виконання службових обов’язків дякували гвардійцям також голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко, луцький міський голова Ігор Поліщук та правоохоронці.



З нагоди свята десятки військовослужбовців отримали почесні грамоти та подяки. На завершення заходу нацгвардійці пройшли урочистим маршем.























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