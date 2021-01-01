У Ковелі лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити обидві ноги

У Ковельському МТМО судинні хірурги успішно прооперували чоловіка, який страждав на атеросклероз ніг.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Так, днями виписали з лікарні 59-річного пацієнта-курця, який поступив з болями в лівій нозі, що посилювалися при ходьбі. Крім того, у нього почорнів перший палець стопи. Йому діагностували атеросклероз обох нижніх кінцівок.Лікарі провели чоловікові балонну ангіопластику (роздуття) гомілкових артерій і стентування задньої великогомілкової артерії.На щастя, чоловік вчасно звернувся за медичною допомогою і лікарі врятували йому ноги, відновивши порушене кровопостачання ендоваскулярним методом.