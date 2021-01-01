вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити обидві ноги

У Ковелі лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити обидві ноги
У Ковельському МТМО судинні хірурги успішно прооперували чоловіка, який страждав на атеросклероз ніг.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Так, днями виписали з лікарні 59-річного пацієнта-курця, який поступив з болями в лівій нозі, що посилювалися при ходьбі. Крім того, у нього почорнів перший палець стопи. Йому діагностували атеросклероз обох нижніх кінцівок.

Лікарі провели чоловікові балонну ангіопластику (роздуття) гомілкових артерій і стентування задньої великогомілкової артерії.

На щастя, чоловік вчасно звернувся за медичною допомогою і лікарі врятували йому ноги, відновивши порушене кровопостачання ендоваскулярним методом.
У Ковелі лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити обидві ноги

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пацієнт, чоловік, лікарі, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Португалії в аварії загинув хлопець з України і його 18-річна наречена
Сьогодні, 17:35
У Луцьку зіткнулися два тролейбуси
Сьогодні, 17:27
У Ковелі лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити обидві ноги
Сьогодні, 17:16
У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу
Сьогодні, 17:00
Під Луцьком спіймали чоловіка, який займався підводним полюванням і наловив забагато риби
Сьогодні, 16:51
Схожі новини
На Волині медики врятували чоловіка, який провалився під лід на озері На Волині медики врятували чоловіка, який провалився під лід на озері
17 березень, 15:52
У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна У тубдиспансері Луцька прокоментували трагедію із падінням пацієнта з вікна
18 лютий, 14:34
У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік У Луцьку з вікна тубдиспансеру випав чоловік
18 лютий, 11:18
У Києві жінка врятувала чоловіка, якого отруїли і кинули в сніг помирати: історія подвигу У Києві жінка врятувала чоловіка, якого отруїли і кинули в сніг помирати: історія подвигу
13 лютий, 18:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять встановити камери у парку 900-річчя та біля будинку Голованя
24 березень, 12:18
 1
У Португалії в аварії загинув хлопець з України і його 18-річна наречена
Сьогодні, 17:35
 0
У Луцьку зіткнулися два тролейбуси
Сьогодні, 17:27
 0
У Ковелі лікарі успішно прооперували чоловіка, який міг втратити обидві ноги
Сьогодні, 17:16
 0
У Рівному розглядають апеляцію школяра з Волині, якого засудили до 6 років тюрми за 11 грамів канабісу
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8