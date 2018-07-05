Люди втомилися жити в таких умовах, – Покровський про пандемію коронавірусу та чи вистоїть Луцьк

Лідер Громадянського Руху «СВІДОМІ», відомий бізнесменвисловив свою позицію щодо роботи однойменної фракції у Луцькій міській раді, а також щодо подій, пов’язаних з пандемією в України та на Волині зокрема.Про це йдеться у відеоблозі Андрія Покровського.За словами бізнесмена та політика, найшвидше пандемію коронавірусу може здолати вакцинація, утім вона відбувається надто повільними темпами.«Уже рік ми живемо в умовах пандемії коронавірусу і різних карантинних обмежень. Рівень захворюваності коливається, але ми уже звикли жити з цими викликами. Проте, не можна звикнути до того, що кожного дня ми втрачаємо сотні людей. За рік від пандемії ми уже втратили понад 30 тисяч українців. Вдумайтесь у ці цифри. Це дуже багато… Ці люди могли ще жити і працювати, але врятувати їх не змогли…Надію швидше побороти цю біду дає вакцина. Масова вакцинація дозволила забути про страшні хвороби минулого століття. Вірю, що допоможе забути і про цю. Але вакцинація відбувається надто повільно. Провали уряду з закупівлею вакцини та поганий контроль за дотриманням карантинних обмежень призвели до того, що ми потрапили у третю, найбільшу хвилю пандемії. Наш регіон поки що на останніх місцях за темпами поширення хвороби, але це не має нас розслабляти, адже Київ, Львів, Дніпро, Івано-Франківськ уже закриті, там уведений локдаун. Виникає питання: як довго вистоїть Луцьк», - каже Покровський.Він додає, що далеко не факт, що так звані «паспорти вакцинації», про які багато говорять, у найближчі місяці вирішать проблему з виїздом українців за кордон.Більше того, поруч з пандемією є й інші проблеми.«Сніг зійшов, залишивши ями на дорогах, розбиті тротуари та повно сміття. І саме це першочергові завдання місцевої влади. Проте, є сумніви чи вистачить коштів на вирішення цих елементарних завдань, коли місцевій владі доведеться справлятись з наслідками пандемії», - висловлюється Андрій Покровський.Опісля ж він висловив свою позицію та позицію фракції щодо деяких масштабних для Луцька проєктів. Це, зокрема, комплексна схема організації дорожнього руху та роботи громадського транспорту, реконструкція проспекту Волі, будівництво цивільного аеропорту.Покровський наголошує, що команда Громадянського Руху «СВІДОМІ» підтримує ці проєкти.«Два з них є пріоритетами нашої фракції у Луцькій міській раді на найближчі 5 років. По кожному з цих проектів ми маємо чітку позицію, яку декларуємо публічно та даємо чіткі пропозиції міській владі.Розробка комплексної транспортної схеми Луцька потрібна, щоб розвантажити наші дороги, зрозуміти, де потрібно будувати нові автошляхи, розв’язки, мости та паркінги. Міська громада росте і потрібно, щоб кожному мешканцю було зручно діставатися у будь-який її куточок.Щодо реконструкції̈ проспекту Волі, то тут треба застосовувати комплексний̆ підхід. Однозначно центральний проспект потрібно розширювати, і це підтверджують фахівці-архітектори, які аналізували цей проект. Але спочатку потрібно усе добре спланувати, щоб реконструкція не стала довгобудом і не паралізувала місто на роки. Доцільно замінити усі пошкоджені комунікації та мережі, перенести їх з проїзної частини вулиці на пішохідну, щоб у майбутньому не доводилось розкопувати дорожнє покриття, як у нас часто буває. Одночасно треба буде робити реконструкцію пішохідних зон з обох сторін проспекту Волі, а не лише з однієї̈. Паралельно потрібно розробити схеми організації̈ дорожнього руху та паркування на прилеглих вулицях: Винниченка, Хмельницького, Шевченка, Глушець, Бандери, Коперниката інших», - запевняє лідер Громадянського Руху «СВІДОМІ».Він додає, що аеропорт безумовно потрібний кожному сучасному місту. Це суттєво покращує інвестиційний клімат. Спільне використання злітної смуги на Вишкові разом з військовими було б ідеальним варіантом для Луцька. Але, маючи багато проблем у місті, Луцьк поки не може дозволити собі вкладати кошти міського бюджету у цей проект.«Треба докласти усіх зусиль, щоб майбутній луцький аеропорт потрапив до державної програми розвитку регіональних аеропортів та отримав шанси на фінансування з державного бюджету. Тоді і потенційні інвестори цього проекту швидше приєднаються до його реалізації», - каже Покровський.Натомість на завершення відеоблогу він висловив свої враження та сподівання від роботи «СВІДОМИХ» у Луцькій міській раді, адже нещодавно минуло сто днів, як почала свою роботу нова каденція у місцевих радах.«Я задоволений тим, як працюють фракції Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Луцькій міській та районній радах. Наші депутати дуже активні. Вони проявляють ініціативу, розробляють проекти рішень, вносять пропозиції, ведуть активну роботу у постійних та робочих комісіях, займають активну позицію на сесіях, працюють з мешканцями у приймальні та проводять зустрічі в дворах та установах. Наші депутати дійсно працюють для людей, а не відстоюють особисті чи партійні інтереси. І я пишаюся нашою командою депутатів.Наша команда розвивається. Я безпосередньо займаюсь тим, щоб вона зміцнювалась і розширювалася. Ми налагоджуємо комунікацію з місцевими партіями в інших регіонах, ділимось ідеями та запозичуємо цікавий досвід. Скоро ми відвідаємо кожне місто та громаду Волині.«СВІДОМІ» ростуть. Ми йдемо далі. Приєднуйтеся», - висловився Андрій Покровський.